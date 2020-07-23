Ayasofya için özel para basıldı

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın gerçekleşecek cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne özel para basıldığını açıkladı.
Albayrak paylaşımında "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadelerini kullandı.
Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz. 👏🕌 pic.twitter.com/65QFlDtEy0— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020
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