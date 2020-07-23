Ayasofya için özel para basıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanenin Ayasofya için özel para bastığını duyurdu.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın gerçekleşecek cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne özel para basıldığını açıkladı.

Albayrak paylaşımında "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz. 👏🕌 pic.twitter.com/65QFlDtEy0 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020

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