Kadınların Ayasofya'daki ilk namaza ilgisi yoğundu

Ayasofya’da yıllar sonra ilk kez namaz kılmak isteyen kadınlar Ayasofya'ya yoğun ilgi göstererek kendileri için ayrılan bölümü doldurdu. Fransa’dan geldiğini belirten Saliha Karaoğlan, ” Zincirleri kırarak Ayasofya açılacak ezgileriyle büyümüştük” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde yerini aldı.

86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte bugün resmen ibadete açılan Ayasofya’da cuma namazına şahitlik etmek isteyen kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kendileri için ayrılan alana gelmeye başladı.

Cuma namazı yaklaşırken kadınlar için ayrılan alan doldu. Birçok kadın tarihi anları kaydetmek için cep telefonları görüntüler çektiği görüldü. Bazı kadınların ise alana Türk bayrakları ile geldi.

‘Zincirleri kırarak Ayasofya açılacak ezgileriyle büyümüştük’

Fransa’dan geldiğini söyleyen Saliha Karaoğlan, “Böyle bir günü bizlere nasip ettiği için öncelikle Allah’ımıza şükrediyoruz. Bugün açılmasında büyük çaba gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzdan beri hayalimizdi. Zincirleri kırarak Ayasofya açılacak ezgileriyle büyümüştük. Bugün burada başımızı secdeye koyabilene şükürler olsun. Akşam Fransa’dan geldim” dedi.

‘Müze olması Ayasofya’yı bizden uzaklaştıran bir unsurdu’

Sabah 6’da yola çıkarak bu ana şahit olmak istediğini söyleyen Ümmühan Akbulut, “Çok mutluyuz. Milletimizle Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Ayasofya bize atalarımızdan mirastı. Müze olması Ayasofya’yı bizden uzaklaştıran bir unsurdu. Yeniden olması gerektiği gibi camiye çevrilmesi bizde anlatılmaz duygulara sebep oldu. Esenyurt’tan sabah 7’de yola çıktık. Arkadaşlarım ve ailemle birlikte geldik. Avluda da olsak uzakta da olsak bu ana şahit olmak istedik” şeklinde konuştu.

‘Emine Erdoğan da kadınlar bölümünde yerini aldı’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde yerini aldı.