Gazeteciler Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan'ın tutuklanmalarına yapılan itiraz reddedildi

MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları iddiasıyla tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tutukluluğuna itirazları reddedildi.

Sözcü Gazetesi'nden Can Özçelik'in haberine göre, tutukluluğa itirazı değerlendiren İstabul Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğu ile gazetecilerin tutukluluğuna devam kararı verdi.

Mahkeme başkanından karşı oy

Mahkeme başkanı ise karara karşı oy koydu. Mahkeme başkanı karşı oy yazısında tutuklamadan beklenen amacın adli kontrol hükümleriyle de uygulanacağını vurguladı.

Mahkeme başkanı karşı oy yazısında "Sanıkların üzerlerine atılı Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına ilişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama ve İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçun sanıklar lehine vasıf değiştirme ihtimali, tutuklulukta geçirdikleri süre, tutuklamanın bir tedbir oluşu ve bu aşamadan sonra tutuklamadan beklenen amacın adli kontrol tedbirleriyle de karşılanabilecek olması nedeniyle, sanıklar Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in adli kontrol tedbirleri uygulamak suretiyle tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan, tutukluluk halinin devamına ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" ifadelerini kullandı.