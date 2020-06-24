Gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser tahliye edildi

Mahkeme Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolü şartıyla tahliye kararı verdi. Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.