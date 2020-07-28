İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca intihar etmeye çalıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek, çıktığı üst geçitte intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından 1.5 saatte ikna edilen gencin intihar girişimini izleyen vatandaşların kimisi çekirdek çitlerken, kimisi ise sosyal medyadan canlı yayınla o anları görüntüledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde Mimarsinan Yaya Üst Geçidi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki S.S. isimli bir genç, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek yaklaşık 5 metre köprüden kendisini aşağı sarkıttı.

Alkollü olan ve yanında getirdiği bıçakla kollarını kesmeye çalışan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava yastığı açarken, güvenlik amacı ile polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı.

’Beni aldattı’, ‘kocasını arayın’ diyerek bağırdı’

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerine yaklaşmaları durumunda aşağı atlayacağını söyleyen şahıs, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendi ve kendisi ile konuşmak istediğini söyledi.

Kendisini kandırdığını iddia ettiği kadının sesini duymak istediğini belirten şahıs, bir yandan elindeki bıçakla kollarını kesmeye çalışırken, bir yandan da alkol içmeye devam etti. Şahıs defalarca "Beni aldattı", "kocasını arayın" diyerek bağırdı.

1 buçuk saat süren intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler © İHA / MURAT KANBER-AW077012

1 buçuk saat süren intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler © İHA / MURAT KANBER-AW077012 1 / 2 © İHA / MURAT KANBER-AW077012 1 buçuk saat süren intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Kimisi çekirdek çitledi, kimisi o anları cep telefonu ile görüntüledi

‘Benim de sayfam var, oradan canlı yayın yapıyorum’

İntihar girişimi nedeni ile yol trafiğe kapatılınca, otobüs bekleyen vatandaşlar da mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabasını izleyen vatandaşlardan bazıları oturdukları kaldırımda çekirdek çitleyerek intihar girişimini izlerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından canlı yayınla o anları takipçileri ile paylaştı.

Yaklaşık 1. saattir evlerine gidemediklerini söyleyen Muhammet Külekçi,“1.saattir otobüs bekliyorum. İntihar girişimi var. Galiba aldatma mevzusu, adam da sarhoş. İçki şişelerini aşağı attı. Bekliyoruz, onun yüzünden eve gidemiyorum. Otobüsüm de bitti, saat da 1.30 oldu. Benim de sayfam var. Oradan canlı yayın yapıyorum. Arkadaşlar da izliyor. Üzüldüm tabi ki adam da sarhoş yapacak bir şey yok. İnşallah indirirler de biz de eve gideriz” dedi.

© İHA / MURAT KANBER-AW077012 Olay anlarında çevrede bulunan kimi vatandaşların çekirdek yediği gördüldü kimileri de sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

1'5 saatte ikna edildi

Boş alkol şişelerini aşağı atan ve “O kadının sesini duymadan inmem” diyerek bağıran S.S. polis ekiplerinin çabası ile yaklaşık 1.5 saatte ikna edilebildi. Şahıs polis ekiplerinin kendisine söz vermesi sonucunda üst geçitten indiğini kanıtlamaya çalışan şahıs, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Şahıs daha sonra ekipler tarafından köprünün üzerinden indirildi. Sağlık ekipleri tarafından şahsın bıçakla kestiği kolu olay yerinde tedavi edildi. Şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.