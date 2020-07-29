Tunceli'de 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları'ndan 67 operasyonel timdeki 1006 personelin görev yaptığı açıklandı.

Açıklamada, 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-1 Operasyonu'nun Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, 19 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-2 Operasyonu'nun Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, 26 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-3 Operasyonu'nun Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, 28 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım-4 Operasyonu'nun ise Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, temmuz ayında başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 8 kişinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 24 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğine işaret edildi.