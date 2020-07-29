Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan'dan Azeri-Türk tatbikatına ilişkin açıklama: Provokasyondan kaçınılmalı 

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Azerbaycan ile Türkiye tarafından düzenlenecek ortak tatbikat sırasında Ermenistan sınırları yakınında provokasyondan kaçınılmasının önemli olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Tonoyan, Fransa'nın Erivan Büyükelçisi Jonathan Lakot ile görüştü.

Azerbaycan ile Türkiye tarafından düzenlenecek ortak tatbikata değinen Tonoyan, "Tamamen askeri açıdan bakıldığında, tatbikatın taktik niteliği herhangi bir endişe yaratmıyor ancak tatbikatın sınıra, savunma yapılarına ve Ermenistan'ın diğer altyapı tesislerine komşu bölgede provokatif eylemlere yol açmaması önem arz ediyor" dedi.

Tonoyan, Ermenistan'ın tatbikatı ve ilgili süreçleri dikkatli bir şekilde izlediğinin altını çizdi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki duruma ilişkin de konuşan Tonoyan, gerilimin azaltılmasında ve müzakere sürecinin devam ettirilmesinde AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın önemli rol oynadığını kaydetti.

İki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikata her iki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı bugün başladı ve 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer aldığı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Çatışmalar temmuz ortasından beri sürüyor

İki eski Sovyet cumhuriyetlerinin sınırındaki çatışmalar temmuz ortasında başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Ancak yeni çatışmalar, Karabağ’ın yüzlerce kilometre uzağındaki bir sınır bölgesinde yaşandı.

Çatışmalarda şimdiye dek her iki taraftan 20 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.