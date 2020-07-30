20 yaşındaki kadına evinin önünde silahlı saldırı: Kolundan yaralandı

ADANA'da evinin önünde ismi açıklanmayan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Aysu Ü. kolundan yaralandı.

Adana'da evinin önünde ismi açıklanmayan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Aysu Ü. kolundan yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70609 Sokak'ta meydana geldi. Gece evine gelen Aysu Ü., iddiaya göre otomobil ile yanına gelen kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Koluna isabet eden mermiyle yaralanan Aysu Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aysu Ü.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan ismi açıklanmayan saldırganın, olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.