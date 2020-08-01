Ankara'da Belediye Meclis kararları artık online ortamda

Salgın sürecinde birçok projeyi ve etkinliği elektronik ortamda paylaşan Büyükşehir Belediyesi, kağıt israfının önüne geçmek amacıyla Meclis kararlarını E-Dergi adıyla internet ortamında yayınlamaya başladı.

Kağıt tasarrufuna büyük katkısı olacak yeni uygulama sayesinde bundan sonra meclis kararlarının kağıt çıktısı da alınmayacak. Meclis üyeleri dahil isteyen herkes internet üzerinden ya da akıllı cep telefonlarıyla meclis kararlarına erişim sağlayabilecek.

Dünyanın her yerinden ulaşım

Vatandaşlar, dünyanın her yerinden Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının kurumsal hafızayı artırmak ve alınan meclis kararlarının görülebilmesini sağlamak için hazırladığı E-Dergi’ye 'https://www.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden kolayca ulaşabilecek. 'Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik' menüsüne girerek E-Dergi’yi görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, Başkent’te Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kent yönetimine yönelik aldığı tüm kararları yakından takip edebilecek.