İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlar hedefinin üstüne çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da 130 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracaklarını belirtti.

İmamoğlu, Twitter'den yaptığı açıklamada, "İstanbul Vakfı’na yapılan bağışlar hedefinin üstüne çıktı, İstanbul’da 130 bin ihtiyaç sahibi ailemizin evine kurban eti ulaşacak. Kesimler noter huzurunda ve din görevlimizin refakatiyle gerçekleşti. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.