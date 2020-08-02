Araştırma: Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin verilerinden yararlandığı ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan '2019-2020 URAP Dünya Sıralaması'nda Türkiye’den en iyi performansı gösteren ilk 4 üniversiteden mezun olanların iş bulma olanaklarına ilişkin de dikkat çekici veriler bulunuyor.
Derneğin anketine katılan Hacettepe Üniversitesi mezunlarının yüzde 47.46’sı mezun olduktan sonra çalışamadığını, yüzde 28.81’i 6 ayda iş bulduğunu, yüzde 6.21’i 6-12 ay arasında iş bulabildiğini ve yüzde 14. 12’si mezun olmadan önce işe başladığını belirtti. İstanbul Üniversitesi mezunlarının yüzde 44.33’ü mezun olduktan sonra işe başlayamadığını, yüzde 27.67’si 6 ay içinde iş bulduğunu, yüzde 7.67’si 6-12 ay arasında iş bulduğunu ve yüzde 16.33’ü mezun olmadan önce işe başladığını söyledi.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarının yüzde 23.49’u mezun olduktan sora iş bulamadı, yüzde 37.25’i 6 ay içinde iş bulabildi, yüzde 7.72’si 6-12 ay içinde iş buldu, yüzde 27.85’i mezun olmadan önce işe başladı. ODTÜ’den mezun olanların yüzde 28.61’i mezun olmadan önce işe başlarken, yüzde 16.14’ü mezun olduktan sonra işe başlamadı, yüzde 37.41’i 6 ay içinde işe başladı, yüzde 13.69’u 6-12 ay arası bir zamanda iş bulabildi.
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