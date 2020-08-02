Araştırma: Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor

Üniversite mezunlarının durumuna ilişkin veriler, iş bulma oranları ve gelirlerin ne kadar düşük olduğunu gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin de verilerini kullandığı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin verilerine göre, Türkiye genelindeki üniversite mezunlarının yüzde 42'si mezun olduktan sonra iş bulamadı.