Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle yeni önlemler devreye alındı.
NTV'nin aktardığı habere göre, 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda alınan kararla, Ankara genelindeki hastanelerin klinik servis yatağı sayısının yarısı Kovid-19 tedavisi için ayrılacak.
Boş yoğun bakım yataklarının tamamı da koronavirüs tedavisine ayrıldı. Ayrıca hastanelere zorunlu olmayan cerrahi vaka alımı durduruldu. Zorunlu olmayan yatışların da ertelendiği bildirildi.
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