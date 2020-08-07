İstanbul’da asker uğurlamaları yasaklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.

Twitter'dan açıklama yapan Yerlikaya, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler #Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz,

evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve

arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler#Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak.

Lütfen kurallara uyalım.



Herşey vatan için.🇹🇷



😷 ⬅️➡️🧴🧼 pic.twitter.com/kwu0FV3lXH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 7, 2020

Geçen ay, ​İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirilmişti. Asker uğurlamaya yalnızca birinci derece akrabalar katılabileceği, konvoy ve toplu uğurlamanın ise yapılmayacağı açıklanmıştı.