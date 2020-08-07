Odunpazarı Belediyesi evlenenlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı vermeye başladı

Belediyenin sosyal medyada paylaşımında "Eskişehir Odunpazarı’nda yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanları ile birlikte #İstanbulSözleşmesi kitapçığını veriyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. #İstanbulSözleşmesiYaşatır" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Odunpazarı’nda yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanları ile birlikte #İstanbulSözleşmesi kitapçığını veriyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. #İstanbulSözleşmesiYaşatır https://t.co/QXYcl1pwB6 pic.twitter.com/CwIi8JC3Mc — Odunpazarı Belediyesi (@odunpazari) August 7, 2020

​'Tartışılıyor olması bile son derece üzücü'

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor olmanın bile son derece üzücü olduğunu belirterek, "Burada sorgulanması gereken, sözleşmeye taraf olup olmamak değil, sözleşmenin hala uygulanmıyor olmasıdır. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir, kadın-erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayacak politikaların geliştirilmesi konusunda yol gösterir. Aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin ortadan kalktığı bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz. Tüm yurttaşlarımı bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır” şeklinde konuştu.

Halk merkezi ve gençlik merkezine öldürülen kadınların isimleri verilmişti

2014 yılından beri yürürlükte olan fakat yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirilmeyen İstanbul Sözleşmesi’ni daha geniş kitlelere duyurmayı hedefleyen Odunpazarı Belediyesi daha önce kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çekmek ve kadınlara destek olmak için çeşitli çalışmalara imza attı. Koronavirüs karantinasında şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Odunpazarı Belediyesi, açtığı Halk Merkezi ve Gençlik Merkezine öldürülen kadınların isimlerini vermişti. Ceren Özdemir Gençlik Merkezi ve Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezlerinin açılışlarına aileleri de katılmıştı. Şiddetin önlenmesi için farkındalık yaratmayı amaçlayan Odunpazarı Belediyesi, bazı kesimler tarafından hedef alınan ve üzerinden yıpratma çalışmaları yapılan İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurgulamak için böyle bir çalışmaya imza atan ilk kuruluş oldu.