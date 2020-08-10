Erdoğan: Türkiye'nin kimsenin meşru çıkarında gözü yoktur

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Türkiye'nin, kimsenin meşru çıkarında gözü yoktur.

- Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla, hakkaniyetle çözümü için biz her zaman varız.

- Yunan tarafı iyi niyetli hareket etmediğini gösterdi.

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