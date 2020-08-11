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    AK Partili Çelik: AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı ‘Yunan tiyatrosu’na çevirmesine izin vermemeli

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    Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye konulu acil toplantıya çağırmasının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı ‘Yunan tiyatrosu’na çevirmesine izin vermemelidir" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye konulu acil toplantı çağrısında bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

    • Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir.

    • Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık.

    'Türkiye, diplomasiye şans tanıdı'

    • Yunanistan, AB
      © REUTERS / Christian Hartmann
      Yunanistan'dan AB'ye Türkiye konulu acil toplantı çağrısı
      Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük iyi niyetli adımlar attı.

    • Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi “Yunan tiyatrosu”na çevirmeye çalıştı. Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti.
    • Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz’de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur.

    'Gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan'

    • Gelinen noktada, Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmiştir. Yapılan faaliyetler  Mavi Vatan içindedir. Yunanistan’ı ilgilendiren bir konu yoktur.
    • Son hadise, Akdeniz’de gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Avrupa ise halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, “Yunan siyasi tiyatrosu’”nun aleti olmamalıdır.

    'Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı'

    • Yunanistan’ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur. Bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı.
    •  Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ımızı göz ardı eden her türlü hukuksuzluk, boşa çıkmaya mahkumdur. Devletimiz, Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi ve KKTC'nin çıkarlarını koruyacak irade, kararlılık, imkan ve kabiliyete sahiptir. Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır.
    • Oruç Reis, ülkemizin BM’ye bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir.
    Etiketler:
    Kıbrıs, AB, Ömer Çelik, AK Parti, Doğu Akdeniz, MTA Oruç Reis, Yunanistan
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