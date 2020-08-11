İstanbul'da maskesiz yolcu alan taksici ceza kesilince polise tepki gösterdi

Taksim Dolapdere Caddesi'nde yasak olmasına rağmen ön koltuğa maskesiz yolcu alan bir taksiciyle 285 TL ceza kesildi. Taksici görevini yapan polis memurlarına tepki gösterirken, maske verilen kadın yolcu bir süre sonra maskeyi çıkararak yere fırlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge kapsamında gerçekleştirilen denetime İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip katıldı. İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetim adreslerinden birisi de Beyoğlu, Taksim Meydanı ve Dolapdere Caddesi oldu.

Maskeyi yere fırlattı

Dolapdere Caddesi’nde yasak olmasına rağmen ön koltuğa maskesiz yolcu alan bir taksiciyle ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı. Maskesiz yolcu aldığı için 285 TL ceza yiyen taksici çılgına dönerken görevini yapan polis memurlarına tepki gösterdi. Uygulanan cezai işlemin ardından görevliler maskesiz yolcuya maske verdi. Ancak yolcu, taksiden inerek maskeyi çıkarıp yere fırlattı ve daha sonra araca tekrar bindi.

Öte yandan, ekiplerin karadan yaptığı denetimlere polis dronu havadan destek verdi.