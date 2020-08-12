HDP'li Çelik komisyon karşısında: Cinsel saldırı iddiasını reddetti

Bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve HDP’den ihraç edilen Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonuna savunmasını verdi.