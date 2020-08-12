Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti: '1 milyon TL yatırın, 8 milyon TL kazanın' sözlerine inanmayıp CİMER'e şikayet etti

İstanbul Zeytinburnu’nda bir köfteci, kendisini dolandırmaya çalışan şebekeye inanmayarak şikayetçi oldu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polisler son yılların en büyük vurgunlarından birini ortaya çıkardı. İçinde bankacıların da olduğu şebekenin, yüzlerce kişiden 200 milyon TL topladığı ortaya çıktı.

Son yılların en ilginç dolandırıcılık organizasyonu, İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir köftecinin ihbarı ile çökertildi. Geçmişte de birçok kez haberlere konu olan saadet zinciri mantığı bu kez farklı bir yolla işletildi. 36 kişilik şebeke, çoğu iş dünyasından olmak üzere yüzlerce kişiden 200 milyon TL topladı. Şebeke, ağına düşürdükleri kişileri, “1 milyon TL yatırın 5 yılda 8 milyon TL kazanın” cümlesiyle ağına düşürdü.

'Sakın bankaya gitme'

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, şebeke üyeleri kurbanlarına, ‘çok büyük bir proje içindeyiz’ diyerek yaklaştı. Şebeke üyeleleri, yabancı zenginlerin off-shore hesaplarındaki paraların Türkiye’ye getirildiğini iddia ederek, “Sisteme ancak güvenlik soruşturmasından geçen kişi ve firmalar girebilir. 1 milyon lira yatıran, 2 yılın sonunda 2 milyon 250 bin TL, 5 yılın sonunda ise 8 milyon lira kazanır. Yatırdığınız bu paralar sigorta bedeli olarak alınıyor. Aylık ödemeler, paranın yatırılmasından 3 ay sonra yapılıyor. Bu sistemde gizlilik büyük önem taşıyor. Açtığınız banka hesabı, internet ve telefon bankacılığına kapalı olacak. Hesabı açtıktan sonra da bir daha bankaya gitmeyin. İstanbul’da 11 bankanın 68 şubesi ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, elinde parası bulunan isimlerden kimi durumu şüpheli görüp uzak dururken, yüzlerce kişi ise vaat edilen kazanç senaryosuna kandı. Para yatıran kişiye, 15 gün sonra, yatırdığı paranın yüzde 5’ine denk gelen ‘hoş geldin parası’ gönderildi. Geri ödemeler ise parayı yatırdıktan 3 ay sonra başladı. Para toplama faaliyeti 2017’de yoğunlaşırken, ödemeler 2018’in başından itibaren aksamaya başladı. Durumdan şüphelenen kişiler, bankaya gittiklerinde ise hesaplarındaki paraların sahte talimatlarla tanımadıkları isimlere aktarıldığını öğrendi. Milyonlarca liranın bulunduğu hesapların boşaltılması ise şebeke ile iş birliği içinde olmakla suçlanan bankacılar aracılığıyla yapıldı.

Cimer'e şikayet etti

Ancak suç şebekesi ağına düşürmek istediği bir köftecinin ihbarını hesaba katmamıştı. Sisteme dahil olması için temasa geçilen köfteci, anlatılanlara inanmayarak konuyu CİMER’e taşıdı. İşte bu noktadan sonra operasyon da başlatılmış oldu. Polislerin başlattığı soruşturma sonrasında şebeke çökertildi. 36 kişilik şebekenin 5 üyesi tutuklandı. Tutuklananlar arasında hakkında birçok ‘dolandırıcılık’ davası bulunan tutuklu sanık Erol Özaylar’ın yer aldığı, Özayların şebekenin lideri olduğu iddia edildi.