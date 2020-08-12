Bilim Kurulu kararı öncesi MEB'den 'bilgisayar sayısı' ve 'kronik rahatsızlık' araştırması

MEB'e bağlı il, ilçe milli eğitim müdürlükleri okulların açılıp açılmayacağı sorularına cevap olabilecek bir çalışma başlattı. Öğretmenlere, e-nabız sistemi üzerinde tanımlanmış kronik hastalığı olup-olmadığı sorulurken, öğrencilerin de bilgisayarlarının olup- olmadığının tespit edilmesinin istenildiği öğrenildi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, okulların açılmasıyla ilgili gözler Bilim Kurulu kararına çevrilse de Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), birinci dönemde uzaktan eğitim verebilme şartlarını araştırdığı ortaya çıktı.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde öğretmenlerin cep telefonlarına mesaj gönderilerek e-nabız üzerinde tanımlanmış rahatsızlıkları varsa acilen bildirilmesi istenildi.

Kronik hastalar 'acil' bildirsin

Öğretmenlerin okulların örgün eğitime açılması halinde risk altında olup olmadığı araştırılırken, kronik rahatsızlığı olanların, eğitimin başlaması durumunda okula gelmeleri konusunda salgın tamamen bitene kadar zorlanmayacak.

Yine öğrencilerle ilgili de uzaktan eğitim durumunda eşit şartlarda eğitim alınabilmesi için bilgisayar sayısı araştırması yapılıyor.

Bilgisayar olsa da internet yok

Bilgisayar sorununun çözümü için MEB’in nasıl bir çalışma yapacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak OECD’nin, “Covid-19 Salgınında Eğitim” adlı raporuna göre; ülkelerin uzaktan eğitim karnesinde Türkiye, 77 ülke içinde 64’üncü sırada yer almıştı.

Türkiye’de ikinci dönemde uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30’unun bilgisayarı yok. İnternet bağlantısına erişimde de 77 ülke içinde Türkiye, sondan üçüncü olarak 74’ncü sırada yer bulabilmişti.

Genç öğretmen şansı

Türkiye’deki ilk ve orta dereceli okullarda 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve halen görev yapan 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var. Bu öğretmenlerin yaş ortalaması 36 ve bu OECD ülkelerindeki öğretmenlerin yaş ortalamasından 10 yaş daha genç öğretmen nüfusuna sahip olduğumuzu gösteriyor.

Bu tablo yaş ve kronik rahatsızlık arasında öngörülen ölçeklendirmede, pandemi koşullarında Türkiye'yi, öğretmenlerde yaş ortalaması genç olduğu için şanslı ülke haline getiriyor.

Yaş ortalaması 50'nin üzerinde olan öğretmenlerin oranı ise son verilere göre yüzde 16 iken, 60 yaş üste öğretmenlerin oranı yüzde 1,48'de kalıyor.

Öğretmen yaş ortalamaları ise şöyle:

Öğretmenlerin yaş ortalaması 36

Öğretmenlerin yüzde 68'i 30-49 yaş aralığında.

30 yaş altı öğretmen oranı yüzde 27’yle en çok ortaokulda

50 yaş ve üstü öğretmen oranı yüzde 16 ile en çok ilkokulda.

60 yaş üstü öğretmenlerin oranı ise yüzde 1.48'de

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti.