Çapa Dekanı Prof. Dr. Tükek: Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs vaka sayısında yaşanacak artış olasılığı için ağır vakalarda kullanılan kan sulandırıcı ilaçların stoklanması gerektiği uyarısında bulundu.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, salgını önemsemeyen vatandaşlara sitem eden Tüfek, şunları söyledi: