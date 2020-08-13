Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir" denildi.

Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fab91yxuSW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2020

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