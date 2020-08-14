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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı Harekat Merkezi'nde denetleme ve incelemelerde bulundu, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

    Akar: Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak

    © AA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölge ile hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri, müttefiklik ruhu, ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır" dedi.

    Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
    © AA /
    Bakan Akar ve komutanlar Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor

    Donanma Komutanlığı Harekat Merkezi'ne de giden Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Aralarında Oruç Reis araştırma gemisine refakat görevini de yürüten gemilerin de olduğu, Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferans yöntemi ile görüşen Akar, sahadaki duruma ilişkin bilgi aldı. 

    Akar'ın talimatlarını görev grup komutanları, "Görevlerimiz etkinlikle devam ediyor, verilecek görevlere hazırız." ifadeleriyle yanıtladı.

    "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok." diyen Akar, Türkiye'nin tüm komşularının toprak ve siyasi bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı.

    Yaptıkları faaliyetleri akla, mantığa, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olarak yürüttüklerini dile getiren Akar, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuku tanımaz, sadece kendi çıkarlarını gözeten, bencil, tek yanlı talepleri ve yaklaşımları gerçeklerle bağdaşmıyor. Bu çerçevede yapılan faaliyetlerin akılla, mantıkla, hukukla uyumlu olmadığının ve bunun bu şekilde yapılmasının kimseye yarar sağlamadığının anlatılmasının gayreti içindeyiz." dedi.

    "Ne tarihte ne günümüzde dünyanın hiçbir yerinde kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olan, hava sahası ve kara suları birbirinden farklı olan bir örnek yok." ifadesini kullanan Akar, şunları söyledi:

    "Fakat Yunan komşularımız böyle bir yol tutturmuşlar. Böyle bir anlayış, talep, yaklaşım içinde akıl ve hukuktan uzakta sadece Yunanistan'a ait bir uygulama içindeler. Böyle bir uygulamanın, talebin kabul edilmesinin, hiçbir hukukçu tarafından makul görülmesinin imkan ve ihtimali yok. Bunu maalesef ısrarla ve inatla sürdürüyorlar, bunun yanlış olduğunu, bundan dönülmesi gerektiğini kendilerine ifade ediyoruz."

    'Hiçbir şekilde izahı yok'

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri düzenleyen temel hukuki dokümanlardan birinin Lozan Antlaşması olduğunu hatırlatan Akar, "Bu antlaşmaya göre 23 adanın 16’sının gayri askeri statüde olması isteniyor. Bunu iki taraf da imzalamış. Hal böyle iken bu 23 adadan 16’sının silahlandırıldığını hepimiz biliyoruz. Bu, maalesef günümüze kadar geldi ve devam ediyor. Bu, tamamen hukuk dışı bir uygulama. Hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan, hak ve adalete sığmayan bir uygulama." ifadelerini kullandı.

    Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmaya da değinen Akar, şunları kaydetti:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda), resmi ziyaret amacıyla geldiği İsviçre’nin Bern’de İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis (sağda) ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
    © AA /
    Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'taciz' uyarısı: Karşılığını alır

    "Bu anlaşmanın hiçbir hukuki temeli olmadığını, hukuki dayanaktan yoksun olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca hem Yunanistan hem Mısır halkının bununla ilgili ciddi kayıpları var. Bu anlaşmanın hem Yunanistan hem Mısır kamuoyu, oradaki siyasi, akademik çevreler tarafından önümüzdeki günlerde çok daha ayrıntılı değerlendirileceğini ve bunun sonucunda yapılan uygulama ile hem Mısır hem Yunan halkının ciddi kayıpları olduğunu kendileri de göreceklerdir."

    Meis Adası'na da değinen Akar, şunları söyledi:

    "Meis Adası, Türkiye'ye 2, Yunanistan'a 580 kilometre mesafede. 10 kilometrekare genişliğinde bir alan. Bu alana, 1800 kilometreye yakın kıyı uzunluğu olan Türkiye'ye vermediğiniz kadar, 40 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanı verirseniz bunun hakla, hukukla, adaletle, akılla mantıkla izahı mümkün olmaz. Bunun kabul edilmesi de mümkün değil. Bu, gerçekten beyhude bir gayret, kabul edilmesi mümkün olmayan bir iddiadır. Sevilla haritası diye ortaya çıkarılan haritanın da hiçbir geçerliliğinin olmadığını, bunun hakkı, hukuku tanımadığını, burada barış ve istikrara katkı sağlamadığı gibi bir problem çıkardığını da görmek, anlamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK, 83 milyon yani bizlerin, hiçbir şekilde bu Sevilla haritası veya benzeri birtakım talep ve uygulamalarla adeta kıyılarımıza hapsedilmeyi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım."

    Ankara daveti

    Hak ve hukuk gasbedilerek meşruiyetin sağlanamayacağını vurgulayan Akar, "Bunları göz ardı ederek bölgede birtakım oldubittilerle bir yere varmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığını herkesin görmesi lazım." diye konuştu.

    Modern zamanlarda ülkelerarası anlaşmazlıklarda sorunların çözümünde diyaloğun temel araç olması gerektiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

    “Biz her zaman her yerde olduğu gibi bunu tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bu aracın kullanılması lazım. Diyalog aracının uluslararası ilişkilerdeki tüm alanlarda kullanıldığı gibi, Türk-Yunan arasındaki problemlerin çözümlenmesinde en önemli aracın diyalog olduğunun altını çizmek istiyorum. Uzmanlarımız bugüne kadar iki kez Atina, bir kez Ankara'da toplandılar. Toplam üç toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün tekrar Ankara'da olması için biz Yunan komşularımızı beklediğimizi çeşitli vesilelerle dile getirdik, kendilerini bekliyoruz. Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak akdettiği anlaşmalar var, örneğin Libya'da yaptığımız çalışma var. Bunları sürekli olarak mantığa, hukuka dayanmadan sorgulamak, eleştirmek yerine sorumlu ve sağduyulu şekilde gerçekçi bir anlayışla bu çalışmalara bakmak, sorunların çözümü için çok daha önemli katkı sağlayacaktır."

    Diyalog vurgusu

    Tüm olumsuz, hukuk dışı girişimlere rağmen ilişkilerde aklıselimin hakim olmasını beklediklerini ifade eden Akar, şu açıklamalarda bulundu:

    "En önemli aracın diyalog olduğunu ve diyalogla birçok problemi çözebileceğimizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim tekrar tekrar söylememize rağmen Yunanistan dahil bazı çevreler anlamak istemiyor, biz gerçekten çözüm, siyasi çözümler istiyoruz. Diyalogla problemlerimizi çözmek istiyoruz. Bu konuda samimi ve istekliyiz ve bir çözüm çıkabileceğine inanmak istiyoruz. Bizim sürekli hukuktan, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerden bahsetmemiz hiçbir şekilde zafiyet değildir. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Bizim ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkı önemli. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hem kendi hakkımızı, hukukumuzu korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız.

    Diğer taraftan, bölge ile hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri müttefiklik ruhu, ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır. Bu ve benzeri girişimlerin, sorunların barışçıl ve diyalog yolu ile çözülmesi için yapılan gayretlere de hiçbir olumlu katkısı yoktur. Dost ve müttefiklerimizden Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar bağlamında Yunanistan'ın uygulama ve iddialarını akıl, bilim, mantık ve objektif kriterlerle değerlendirmelerini bekliyoruz."

    'Müdahaleler karşılıksız kalmadı'

    Mavi Vatan'ın her damlasının değerli olduğunu vurgulayan Akar, "Gemilerimize, faaliyetlerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Denizlerimizdeki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz." dedi.

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