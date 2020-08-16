Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Başkan adayı Biden'a yanıt: Bedelini ödersiniz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere İngilizce mesajla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarını Twitter hesabından paylaştığı İngilizce mesajla değerlendirdi.

Kalın mesajında, "Joe Biden tarafından yapılan Türkiye analizi saf bir cehalete, kibire ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun deneyin. Bedelini ödersiniz" ifadelerini kullandı.

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.



The days of ordering Turkey around are over.



But if you still think you can try, be our guest.



You will pay the price. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 16, 2020

​Biden, geçtiğimiz aralık ayında verdiği bir röportajda "Bence ona (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" demişti.