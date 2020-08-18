İstanbul'da 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına linç girişimi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bakkal dükkanını işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. adlı yabancı uyruklu kişi, iddiaya göre dükkanına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.

Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi bakkala giderek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi.

Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken aldığı darbelerle hafif şekilde yaralanan Abdülaziz O. sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkartılarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü.

Dükkana karşı olası bir saldırı nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı ve olayla ilgili çalışma başlattı.