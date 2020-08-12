Dayısı ve abisi tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Ailesi hastanede bıraktı

Şanlıurfa’da 14 yaşındaki A.B. karın ağrısı şikayetiyle annesi ve ablası ile gittiği Siverek Devlet Hastanesi’nde doğum yaptı. A.B. ifadesinde dayısı M.İ. ve abisi M.B.’nin birçok kez cinsel tacizine uğradığını söyledi. DNA testinde doğan çocuğun babası çıkmayan sanıklar emniyet ve savcılık ifadelerinde tecavüz iddiasını kabul etti.

Emniyetteki ifadesinde sanık dayı M.İ. mağdur A.B’nin kendisini birlikteliğe zorladığını belirterek kendisinin kör olduğunu söyledi. Suçlamaları emniyet ve savcılık ifadesinde kabul eden M.B. kardeşinin kendisi ile birlikte olmak istediğini, kendisinin de kabul ettiğini söyledi. Mahkeme aşamasında ise M.B. savcılık ve emniyet ifadelerini değiştirerek suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, anne S.B. ise kızının kilo aldığını fakat hamile olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Kızım böyle konulara meyilli birisi değil. Hamile olduğunu ilk defa hastenede öğrendim. Kızıma kesinlikle zorla bir şeyler yapıldı” dedi.

Anne, oğlundan şikayetçi olmadı, erkek kardeşinden şikayetçi oldu

Anne S.B. oğlundan şikayetçi olmadığını ancak kendi erkek kardeşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

'Hapishaneden çıktıklarında beni döverler'

Mağdur A.B. duruşmalarda dayısı ve abisinden şikayetçi olmadığını belirterek, “Çünkü abim ve dayım ceza alırlarsa hapishaneden çıktıklarında beni döverler. Aileme teslim edilmek istiyorum” dedi.

Mahkeme 24 yıl hapis cezası verdi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise kararı bozararak mağdur A.B’nin doğum yaptığı sırada biyolojik yaşının öğrenilmesi ve bebeğin babasının kim olduğunun sorulmasını isteyerek kararı bozdu. Dosyaya bakan Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanıklara ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan beraat, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hüküm ile birlikte tutukluluklarına devam kararı verildi.