İYİ Parti lideri Akşener'le ülkücü esnaf arasında 'sosyalizm' sohbeti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray Ortaköy'de bir marketi ziyaret etti. 1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu belirten bir vatandaş, "Sosyalist değilim ama kahrolsun kapitalizm" dedi.

BirGün'ün aktardığı habere göre, İYİ Parti lideri Akşener esnaf gezileri kapsamında Aksaray Ortaköy'de bir marketi ziyaret etti.

1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Şunu iyi öğrendim bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Bunu da 30 yaşından sonra konuşmaya başladım. Ezildikçe kapitalizm karşıtı bakıyorum. Sosyalist değilim, ülkücüyüm, Türkçüyüm, Ziya Gökalp hayranıyım, Mustafa Kemal’ciyim, ama değişmeyen tek şey kapitalizm, kahrolsun kapitalizm" diye konuştu.

İYİ Partili lideri Akşener de, "Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım, zengin-fakir üzerinden bakarım. Sınıfsal bakmak şu; bu sınıfsal arası geçirgenliği sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Bu konuşman çok hoşuma gitti, herkese anlatacağım" ifadesini kullandı.