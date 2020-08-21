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    Hasan Bülent Kahraman

    Hasan Bülent Kahraman, İBB'den istifasını anlattı: Tümüyle öznel nedenlerden

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008211042694773-hasan-bulent-kahraman-ibbden-istifasini-anlatti-tumuyle-oznel-nedenlerden/

    Akademisyen, sanat eleştirmeni ve küratör Prof. Hasan Bülent Kahraman, önceki gün açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeliğinden istifa etti. Kurul üyeliğine getirildiğini birkaç gün önce kendisine gönderilen mektuptan öğrendiğini belirten Kahraman "Görevden istifa edişim tümüyle öznel nedenlerledir" dedi.

    istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün açıklanan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu ilk firesini verdi. Mert Fırat, Harun Tekin, Yekta Kopan, Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Levent Erden ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerle birlikte kurulda yer aldığı duyurulan akademisyen, sanat eleştirmeni ve küratör Prof. Hasan Bülent Kahraman görevinden istifa etti.

    Hürriyet'ten Erkan Aktuğ'un haberine göre, kurul üyeliğine getirildiğini basından ve birkaç gün önce kendisine gönderilen bir mektuptan öğrendiğini, öncesinde bu konu hakkında en küçük bir bilgisi ve talebinin olmadığını belirten Kahraman şöyle konuştu:

    'Benzer üyelikleri de kabul edememiştim'

    “Gıyabımda düşünülmüş ve verilmiş bir karardır. Bunu bir teveccüh olarak kabul ediyorum. İlgi gösterenlere müteşekkirim. Söz konusu ilginin otuz yıldan fazla bir süredir kültür sanat dünyasının çok farklı zeminlerinde yaptığım görevlere dönük bir teveccüh olduğunu düşünüyorum. Görevden istifa edişim tümüyle öznel nedenlerledir. Daha öğrenir öğrenmez ayrılmayı düşündüm. Çünkü çok yaygın ve hacimli çalışmalar ve üniversitedeki görevim nedeniyle yeni bir kurul üyeliğini taşıyamazdım. Üyeliğim kağıt üstünde kalacaktı. Bu nedenle bahsettiğim tüm bu gelişmeleri ifade ederek istifamı Kültür Dairesi Başkanlığı’na sundum. Nitekim bu arada bana gelmiş benzeri danışma kurulu üyeliklerini de aynı gerekçelerle kabul edememiştim.”

    'Hakkımda söylenenler kabul edilecek şeyler değil'

    Prof. Kahraman, kararın açıklanmasıyla istifa arasında geçen çok kısa sürede sosyal medyada yazılanların üzücü ve kırıcı olduğunu vurguladı:

    “Bu konuda İBB’nin eleştirilmesine de ayrıca üzüldüğümü belirtmeliyim. Hakkımda söylenenlerse kabul edilecek şeyler değildir. Bunlar dar bir bakış açısının ve eleştirel tahammülü olmayan çevrelerin görüşleridir. Ne söylendiğinden çok nerede söylendiğine bakan bir anlayışın yansımasıdır. Türkiye’deki sağ hakkında da sol hakkında da kitaplar yazdım. Türkiye’deki ilericiliği de muhafazakarlığı da anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Türkiye’nin bu dar çemberden çıkacağına ve çok daha olumlu, yapıcı bir anlayışa ulaşacağına yürekten inanıyorum.”

    'Bu türden çalışmalara büyük ihtiyacımız var'

    İBB tarafından Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nun kurulmasını son derecede önemsediğinin altını çizen Kahraman, şöyle devam etti: “Kurul üyelerini kutluyorum. Eşsiz ve ebedi İstanbul’un uluslararası coğrafyada bir bütün birikimiyle bir kültür ve sanat şehri olması için bu türden çalışmalara büyük ihtiyacımız var. Kurulun kapsayıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla bu sonuç için çalışacağına eminim.”

    'Çoksesli olmalı'

    Halen Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı görevlerini yürüten Prof. Kahraman, 2010’dan bu yana Contemporary İstanbul Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu, Akbank Sanat Danışma Kurulu ve Sakıp Sabancı Müzesi İcra Kurulu üyesi. Fikri Sağlar döneminde Kültür Bakanlığı’nda da danışman olarak görev yapan Kahraman, “O günlerde hazırladığımız bazı projeler bugün dahi uygulamaya konacak düzeydedir ve uygulanması halinde çok farklı sonuçlar üreteceğine eminim. Kültür-sanat alanı kapsayıcı, geniş ve yaygın bir tutum içinde olmalıdır. Bir o kadar da diyaloğa dayalı, farklılıklara açık, çoksesli olmak zorundadır. Bunlar yoksa zengin bir kültürel dünyadan söz etmek olanaksızdır” diye konuştu.

    Eski yazıları hatırlatılmıştı

    Daha önce Sabah gazetesinde “İstanbul'u muhafazakarlar kurtaracak” başlıklı bir yazı yazan, ayrıca Beyoğlu’nun AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan hakkında, “Beyoğlu'nu iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizliyor” diye övücü yorumlar yapan Kahraman’ın İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nda yer alması sosyal medyada büyük tepki görmüştü. 

    Etiketler:
    istifa, ​İBB Kültür Sanat Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hasan Bülent Kahraman
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