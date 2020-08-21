Azeri suç örgütü lideri Salifov'un katil zanlısı adliyede

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Lotu Quli' lakaplı Salifov'u bir otelin restoranında birlikte yemek yediği sırada başından vuran ve kaçmaya çalıştığının bildirilmesi üzerine Denizli'nin Çardak ilçesindeki kontrol noktasında yakalanan Azerbaycan uyruklu şüpheliler A.H. ve K.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, çelik yelek giydirilerek emniyetten çıkarıldı. Zanlıların çıkışı sırasında özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zırhlı araca bindirilen A.H. ve K.Z, polis araçlarının eşliğinde Serik Adliyesi'ne götürüldü.