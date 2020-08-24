TGC, fotoğraf ödülünün kazananını değiştirdi: Başka gazetecinin fotoğrafıyla katılmış

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada “Ödül kazanan Batman Çağdaş Gazetesi’nden Reşat Yiğiz’in “Define Avcılığı” fotoğrafının aslında AFP muhabiri Bülent Kılıç’a ait olduğunun yapılan araştırma sırasında ortaya çıktığı belirtildi.

Ödülün Fransız Haber Ajansı’ndan (AFP) Bülent Kılıç’a verildiği, TGC üyesi olan Reşat Yiğiz’in ise üyelikten kesin ihraç talebiyle Onur Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

TGC: Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Fotoğraf Ödülü’nü kazanan değişti Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Fotoğraf Ödülü’nü kazanan habercinin değiştiğini duyurdu. https://t.co/oABgGPCf2r pic.twitter.com/vN1W63wSFL — TGC (@TGCTr) August 24, 2020

​Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 41 yıldır düzenlenmektedir. Bu yıl ilk kez etik bir ihlalle karşılaşılmıştır,

Fotoğraf kategorisinde Reşat Yiğiz Batman Çağdaş Gazetesi’nde 24 Aralık 2019'da yayınlanan “Define Avcılığı” fotoğrafıyla ödüle değer bulunmuştur. Ancak ödüllerinin açıklanmasının ardından Reşat Yiğiz’in yarışmaya Fransız Haber AjansI’ndan (AFP) Bülent Kılıç’ın fotoğrafıyla katılarak hem Seçici Kurulu, hem de kamuoyunu yanılttığı anlaşılmıştır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bu nedenle Reşat Yiğiz’in aldığı fotoğraf ödülünü iptal etmiş ve ödülün AFP’den Bülent Kılıç’a verilmesini kararlaştırmıştır.

TGC üyesi olan Reşat Yiğiz hakkında ise disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir. TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, meslek onuruna aykırı davrandığı, AFP’den Bülent Kılıç’ın emeğini hiçe saydığı ve kamuoyunu yanılttığı için kesin ihraç talebiyle Onur Kurulu’na sevk edilmiştir. İlk kez yaşanan bu etik sorun nedeniyle kamuoyuyla üzüntümüzü paylaşırız.”