Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, antik kentin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen "Patara Yılı Konseri"nde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin restorasyonu tamamlanan tiyatrosunda 'Patara Yılı Konseri' düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesi sonrasında, antik kentte bu yıl yapılan restorasyonun ardından gerçekleştirilen ilk konserde, tarihi tiyatrodan senfonik ezgiler yükseldi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edildiği "Patara Yılı Konseri"nde, dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı.

Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da konserde sanatseverlerle buluştu.

Patara Antik Kenti'nin tarihî atmosferinde, uluslararası konuklarımızla birlikte “Patara Yılı Konseri”ndeyiz.#2020PataraYılıhttps://t.co/Z8NR0JWAuU — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 27, 2020

​Burak Yeter ve beraberindeki sanatçılar, Türk bayrağı açarak Mustafa Kemal Atatürk'ü de şarkılarla andı.

DJ Burak Yeter, Patara'da bir tarih yazıldığını, tarihi bir atmosferde müzik ziyafetinde bulunmanın önemli olduğunu söyledi.

Cecilia Krull da organizasyon için yetkililere teşekkür etti.

Konserin ardından davetliler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bazı milletvekilleri, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da konseri dinleyenler arasında yer aldı.

“2020 Patara Yılı” vesilesiyle tarihin senfonik ezgilerle harmanlandığı muhteşem bir konser dinledik.



Müziğin evrensel diliyle adını bir kez daha dünyaya duyuran Patara Antik Kenti’nde düzenlediğimiz bu konseri icra eden tüm sanatçılara teşekkür ediyorum.#2020PataraYılı pic.twitter.com/xYLhXSCb4L — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 27, 2020

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