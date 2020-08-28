İmamoğlu Sputnik’in sorularını yanıtladı: Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği tüm dünya açısından önem arz ediyor

Rusya-Türkiye İş Konseyi ile İBB heyetlerinin gerçekleştirdiği toplantının ardından Sputnik’in sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu işbirliği sadece iki ülke değil tüm dünya açısından önemli. Rusya ile kültür, turizm, spor, su yönetimi, ulaşım, güvenlik, park alanları konularında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev başkanlığındaki heyet ile İmamoğlu başkanlığındaki İBB heyetinin gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması amacıyla Rus ve Türk iş çevreleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar geliştirildiği açıklandı. Söz konusu toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sputnik’in sorularını yanıtladı.

Toplantıyla ilgili genel değerlendirmelerinin sorulması üzerine İmamoğlu “Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği sadece iki ülke açısından değil, tüm dünya ülkeleri açısından önem arz etmektedir. Bu iki dost ülkenin işbirliği bağlamında, İstanbul şehri stratejik bir öneme sahiptir. Rusya İstanbul Başkonsolosu Sayın Andrey V. Buravov ile daha önce de İstanbul ve Rusya arasında yapılabilecek işbirliklerine dair pek çok konu hakkında görüşmelerimiz olmuştu. İBB bünyesinde Rus dostlarımızla halihazırda devam etmekte olan projelerimiz bulunmakta. Bu kapsamda Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sayın Ahmet M. Palankoyev ve heyeti ile yapmış olduğumuz görüşme, iki taraf arasında gelecekte yapılabilecek potansiyel işbirlikleri adına oldukça verimli geçmiştir. Yapmış olduğumuz bu görüşmeden memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.

‘Rusya ile kültür, turizm, spor, su yönetimi, ulaşım, güvenlik, park alanları konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk’

“Rus heyetin sunduğu bir dizi proje içerisinden hangileri İBB ve İstanbul için öncelik arz ediyor” sorusuna ise İBB Başkanı İmamoğlu’nun yanıtı şu oldu:

“Bizler, İstanbul’a katkı sağlayacak her fikir, öneri ve işbirliğine açığız. Rusya-Türkiye İş Konseyi ile yaptığımız görüşmede de; kültür, turizm, spor, su yönetimi, ulaşım, güvenlik, park alanları konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İş Konseyi’nin bu alanlarda bize sunduğu bir dizi öneri ve işbirliği tekliflini ilgili birimlerde görevli arkadaşlarımıza yönlendirerek görüşmelerin yetkili uzmanlar tarafından sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık.”

‘Hem İstanbul’da hem de yurtdışında dostlarla ortak akıl prensibi ile hareket etmeye özen gösteriyoruz’

Peki, İBB ile Rusya arasında ne gibi ortak çalışmalar yürütülebilir? Toplantının ana odaklarından birisinin Türkiye ile Rusya arasında karşılık ticaret artırılması olduğunu anlatan İmamoğlu şunları söyledi:

“İstanbul ve Rusya arasında karşılıklı ticaretin artırılması için sanal fuarcılık platformlarının kurulması girişimini değerli bulduğumu belirtmek isterim. Pandemi sürecinde ticaretin devamına katkı sağlayacaktır. Bu gibi girişimlerin önünü açmak için geçtiğimiz şubat ayında seçim vaatlerimiz arasında bulunan İstanbul Yatırım Ajansı’nı kurmuştuk. Bununla birlikte; İstanbul’un öncelikli alanlarından alt yapı, ulaşım ve çevre konularında modern teknolojilerin kullanımına yönelik işbirlikleri geliştirebiliriz. Kültür ve sanat alanlarında yapılabileceğimiz potansiyel işbirlikleri konusunda ise karşımıza çıkan her fırsatın değerlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye-Rusya İş Konseyi heyeti çeşitli konularda Rusya tarafının projelerini sunmuşlardır. Bu konuda somut projelerin oluşturulması maksadıyla ilgili İBB birimleri ayrıntılı görüşmelerle süreç devam edecektir. Hem İstanbul’da hem de yurtdışı dostlarla ortak akıl prensibi ile hareket etmeye özen gösteriyoruz.”