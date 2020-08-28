Akar: FETÖ'yle mücadele kapsamında 20 bin 62 personel TSK'dan uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ'yle mücadele kapsamında bu güne kadar 20 bin 62 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Akar, "İstihbarat birimlerimizden, Milli İstihbarat Teşkilatımızdan, emniyet istihbarat teşkilatımızdan, savcılıklarımızdan, kendi hiyerarşimizden, ilave bilgi, belge çıktıkça, ilave kanaatler oluştukça tereddütsüz gereği yapılmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar bütün Silahlı Kuvvetler'de aynı kurallar, ilkeler, kriterler çerçevesinde bu işlemler yapıldı. Şu ana kadar 20 bin 62 personel Silahlı Kuvvetler'den uzaklaştırıldı. Bu konuda bizler, komutan arkadaşlarım, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını bu hainlere giydirmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz, bu üniformayı onlara giydirmeyeceğiz" diye konuştu.

"Sayılar azalıyor, gücümüz azalıyor" söylemlerinin de doğru olmadığının altını çizen Akar, "Operasyon ve tatbikatlarla TSK'nın, 15 Temmuz'un ardından, hainler içimizden temizlendikten sonra etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını artırmakta olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Akar, kara, deniz ve hava hareket alanlarına siberin de eklendiğini söyledi. Siber alanın korunması için de gayret gösterildiğini ifade eden Akar, bu konuda ciddi girişimler ve çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Hulusi Akar, siber güçlerde de caydırıcılığın yükseltilmesi için gerekli gayretin gösterildiğini sözlerine ekledi.