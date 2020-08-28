İstanbul Barosu'ndan 'Takviye Hazır Kuvvet' kararının iptali için Danıştay'a başvuru

İstanbul Barosu, İstanbul Emniyeti içerisinde Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü (THK) kurulması kararına karşı dava açtı. Danıştay’a başvuran baro, bu kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak iptalini istedi.

İstanbul Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü’nde merkeze bağlı “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” kurulmasına ilişkin kararın iptali için dava açtıklarını duyurdu.

Açıklamada, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına dair 20.08.2020 gün ve 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Baro'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul Barosu tarafından, 21.08.2020 gün ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına dair 20.08.2020 gün ve 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Danıştay’da dava açıldı" denildi.

EGM açıklama yapmıştı

Emniyet Genel Müdürülüğü (EGM), kendi bünyesinde Ankara’da da 500 personelle Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulduğunu hatırlatarak, 20 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul’da da 500 personelle Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulduğunu belirtmiş ve bu müdürlüğün amacını şu şekilde açıklamıştı:

"Her iki ilimizde bulunan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimiz, Türkiye genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda vatandaşlarımızın anayasamız ile garanti altına alınan haklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla alınacak önlemler kapsamında valiliklerimizce yapılan takviye kuvvet taleplerinde il emniyet müdürlüklerimizin çalışma koşullarının bozulmaması, personelimizin görevi dışında ek görev yüküyle performansının olumsuz etkilenmemesi, aldığı çevik kuvvet eğitimlerinin yanı sıra diğer eğitimlerle profesyonelleşmiş personelin süratle sevk edilmesi amacıyla kuruldu.

Takviye Hazır Kuvvet Müdürlükleri, ülke genelinde toplumsal eylem/etkinliklerde (açık hava toplantısı, basın açıklaması, miting gibi) yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin bir şekilde görevlendirilmektedir.”