Formula 1 İstanbul Grand Prix'si seyircili olacak

Formula 1'e 13-15 Kasım'da ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vural Ak, "İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity'nin kuruluşunun 30. yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 liraya gelecek şekilde belirledik" ifadelerini kullandı.

'Biletler 30 TL'

Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi görevinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımız yarışın yapılmasını kendi himayelerinde, bizim yapmamızı emrettiler, biz de bu görevle projeyi takip etmeye devam ettik. Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bilet fiyatlarını, 30 liraya gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 lira ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun."

'Bu dev organizasyonu devletimize bir mali yük oluşturmadan yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

"Anlaşmayı bu kez biz yaptık. Daha önce hükümetimiz yapıyordu" sözlerini kullanan Vural Ak, "Biz de üzerimize düşeni yaptık. Formula 1'e ödenecek tüm ücretler bizim tarafımızdan ödenecektir. Anlaşmanın maddi şartları gizlilik şartlarına haizdir ve belirli bir rakam telaffuz etmemiz mümkün değildir. Yarışın tüm detayları Intercity'nin sorumluluğundadır. Tüm yük ve organizasyonu yapma başarısı da bizim omuzlarımızdadır. Elbette böyle bir proje devletimizin katkılarıyla olacaktır. Devletimizin birçok kurumu da bizi yalnız bırakmamaktadır. Bu dev organizasyonu devletimize bir mali yük oluşturmadan yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok daha başarılı bir organizasyon yapabilmemiz için tüm kamu ve özel sektör oyuncularının da desteğine ihtiyacımız var. Kamu ve özel sektörle alakalı tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu görevi vermeseydi burada olmazdık. Türkiye Cumhuriyeti'nin arkamızda olması ve Cumhurbaşkanımızın bizi görevlendirmesi Formula 1 yönetimini memnun etmiştir. Devlet garantisi ve özel şirketin yapabilme yeteneğinin birlikteliği iyi bir izlenim oluşturmuştur."

'Tüm ihtimallare hazırlıklıyız'

Yarışın seyircili olmasının Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarısıyla bağlantılı olduğunun altını çizen Ak, "Yarış seyircili olacak. Ama tüm ihtimallere karşı hazırlıklıyız. Pandemiye rağmen Türkiye'nin bu yarışı alması, hastalık karşısındaki başarılı mücadelesindendir. Sağlık sistemimizin başarısı, devletin ciddiyeti çok önemliydi. Amerika kıtasında yapılamıyor, Avrupa'da birçok yerde seyircisiz yapıldı, biz seyircili yapacağız. Türkiye'nin bu kadar büyük bir tesiste bu yarışı seyircili yapabilecek olmasını, Formula 1'in kabul etmesi ülkemize ve bize olan güveni göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'Biletler bu ayın ikinci haftası satışta'

Formula 1 biletlerinin eylül ayının ikinci haftası satışa çıkacağını da açıklayan Ak, şöyle konuştu:

"Formula 1'in global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz."

'Yarışı 100 bin kişi canlı izleyecek'

Intercity İstanbul Park'ın 220 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50'nin altında bir kapasite ile 100 bin kişiyi ağırlayabileceğini söyleyen Vural Ak, "100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlamayı planlıyoruz. Bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız. Pandemi olmasaydı 220 bin kişinin yarışı izleyeceğine inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon için bilet satın alanlara çok özel sürprizler hazırladıklarını da açıklayan Ak, “Formula 1 hafta sonunda diğer bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring'i de yarış hafta sonuna ekledik. Bu kapsamda F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak" ifadelerini kullandı.

'Intercity İstanbul Park’ın takvimde kalıcı olması çok güçlü bir ihtimal'

Formula 1'in gelecek yıllarda da Türkiye'de düzenlenmesinin güçlü bir ihtimal olduğunun altını çizen Vural Ak şunları söyledi:

"2013 yılında pistin işletmesini aldığımız gün itibarıyla Formula 1 yarışlarını ülkemize geri getirmek için çalışmalara başladık. Bu esnada FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası ve Ferrari Racing Days gibi saygın yarış serilerine ev sahipliği yaptık. 2017 yılında Formula 1TM’in Liberty Media şirketine satılması ile yeni CEO Chase Carey ile hızlıca irtibata geçerek kendisini ülkemize davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Chase Carey'i kabul etmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda proje Cumhurbaşkanlığı Himayelerine girdi ve yarışın ülkemize getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi yetkisi Intercity'ye verildi. Bu görüşme Formula 1'in yeni yönetiminin de gerçekleştirdiği ilk ülke görüşmesi oldu. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevi bize verildikten sonra üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek Formula 1 anlaşmasını tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Intercity İstanbul Park olarak yarışı başarılı bir şekilde organize ettiğimiz takdirde önümüzdeki yıl başlayacak uzun süreli bir kontratın kapısını da aralamış olacağız. Ama şu an için sadece 1 yıllık kontrata imza attık. Formula 1'in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile tüm dünyadan gelen ilgi ve heyecan Formula 1 yönetimini de oldukça şaşırttı ve yarışımızın kalıcı olarak takvimde yer alması ihtimali güçlendi. Türkiye'de ve yurt dışında da inanılmaz olumlu bir hava oluşmasından Formula 1 yönetimi çok mutlu oldu."

Yarışın, Türkiye'ye de önemli bir gelir getireceğini vurgulayan Vural Ak, "Yarışın ülkemize ekonomik etkileri çok pozitif olacaktır. Pandemiye rağmen ülkemizde turizm açısından giriş serbest olduğu için, 20 bine yakın yabancı turisti ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Asgari 50 milyon dolar bir nakit girişi olacağını tahmin ediyoruz. Yerli misafirlerle birlikte toplam 100 milyon dolara yakın bir ekonomik harcama olacağını düşünüyoruz. İstanbul Park'ın etrafındaki otellerde takımlar rezervasyon yapmaya başladı. Ülkemize böyle bir organizasyon geldiğinde neredeyse tüm sektörler bundan çok olumlu etkilenecektir." sözlerine yer verdi.