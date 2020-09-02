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    Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş

    Başak Demirtaş’tan Edirne Başsavcılığı’na: Haksızsınız ve sanırım ‘ustalık dönemi’nizde değilsiniz

    © Fotoğraf : Twitter / Başak Demirtaş
    Türkiye
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    Yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiaları yalanlayan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yanıt veren Başak Demirtaş, “Sayın Başsavcı, haksızsınız haksız. Ve sanırım ‘ustalık dönemi’nizde değilsiniz” dedi.

    Edirne F Tipi Cezaevinde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiasını yalanlayan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yanıt verdi.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yayımlayan Başak Demirtaş, “Edirne Cumhuriyet Başsavcısı lütfetmiş, benim tweet'lerimle ilgili, gerçekleri çarpıtan bir açıklama yapmış. Öncelikle, tweet'lerimde yazdıklarımın tamamının doğru olduğunu belirtmek isterim” dedi.

    Ben en son, korona tedbirleri alınmadan önce, 13 Mart’ta Edirne’de Selahattin ile kapalı görüş yaptım. Daha sonra aile görüşleri yasaklandı. 13 Mart’tan sonra, Selahattin ile ilk defa, tam 3 ay 5 gün sonra 17 Haziran’da kapalı görüş yaptım. Bu görüşte sadece bir kişiye izin verdiler” diye devam eden Başak Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

    17 Haziran sonrası, Selahattin ile ikinci görüşüm 22 Temmuz’da oldu. Kızlarımı da bu görüşe götürmek istedim. Ancak sadece bir kişiye izin verebileceklerini, ikinci kişinin görüşmesinin mümkün olmadığını belirttiler. Dolayısıyla bu görüşe de tek başıma gittim. Oysa daha önce üçümüz birlikte Selahattin ile görüşebiliyorduk.

    Başsavcı açıklamasında, tüm görüşlerde en fazla iki kişiye izin verildiği şeklinde bir algı yaratmaya çalışmış. Oysa Haziran ve Temmuz aylarındaki görüşlerde sadece bir kişiye izin verilmişti. Başsavcı bunu gizlemiş. Ağustos ayındaki durum, Haziran ve Temmuz’da da geçerliymiş gibi bir hava vermeye çalışmış.

    Üçüncü görüş 10 Ağustos’ta oldu. Bu kez sadece iki kişiye izin verebileceklerini belirttiler. Dolayısıyla ben bu görüşe tweetlerimde de belirttiğim gibi yalnızca kızım Delal’i götürebildim.

    ‘Ailece görüşmemizi engellediler’

    Sadece ağustos ayına özel olarak, Kurban Bayramı vesilesiyle bir görüş daha yapabileceğimizi söyledikleri için ve yine sadece iki kişiye izin verdikleri için, 20 Ağustos’ta bu kez de kızım Dılda ile görüşe gittik.

    Yani 5 buçuk ayda kızlarımı, o da ayrı ayrı olmak üzere sadece birer kez görüşe götürebildim. Tekrar belirtiyorum, her iki kızımızın babalarıyla birlikte görüşmelerine izin vermediler. Ailece görüşmemizi engellediler.

    ‘İktidarın etkinliklerinde ve mitinglerinde korona bulaşmıyor…’

    Başsavcı, Selahattin’in iki çocuğumuzu birlikte görmesine izin verilmemesini korona tedbirlerine bağlamış. İktidarın etkinliklerinde ve mitinglerinde korona bulaşmıyor da cezaevindeki kapalı görüşte, ortada fiziki bir temas yokken, arada cam ve mesafe, yüzlerde ağızlık ve siperlik varken mi korona bulaşıyor Sayın Başsavcı?

    Başsavcı ayrıca, ‘ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmakta’ demiş. Bu da doğru değil.

    13 Mart’ta yaptığımız kapalı görüşün ardından salgın tedbirleri kapsamında açık ve kapalı görüşler tamamen kaldırıldığı için nisan ve mayıs aylarında, Başsavcı’nın iddia ettiği gibi ayda iki kez değil, hiç görüşemedik. Hiç. Yani 0. Yazıyla sıfır.

    Özetle, 13 Mart’tan bugüne 5 buçuk ayda 4 kez kapalı görüş oldu. Yani ayda 1 kez bile değil. Oysa Başsavcı açıklamasında, ayda iki kez görüş yapıldığını belirtmiş. Bu kesinlikle doğru değil.

    Gelelim telefon konuşması hakkına. Salgından önce hafta 1 kez 60 dakikalık görüş, haftada 10 dakika da telefon görüşmesi hakkımız vardı. Salgın bahane edilerek o 60 dakikalık yüz yüze görüş kaldırılıp yerine 10 dakika telefon görüş hakkı verdiler.

    ‘60 dakika yüz yüze görüşün yerine 10 dakika telefon görüşü’

    Başsavcı açıklamasında, ‘Demirtaş ağustosta ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür’ demiş.

    Ama süresini yazmamış nedense. Her bir telefon görüşmesinin süresi 10 dakika. Üstelik bu görüşmelerden 4’ü, yüz yüze görüş yerine. Yani 60 dakika yüz yüze görüşün yerine 10 dakika telefon görüşü.

    ‘Aslında bir açıklama değil, algı çalışması yapmak istemiş’

    Bunun altını çizmek istiyorum. Savcı, ‘sekiz defa telefonla görüşmüştür’ demiş ama süreyi yazmamış. Kaldırılan 60 dakikalık yüz yüze görüşün yerine sadece ve sadece 10 dakikalık telefon görüşü verildiğindense hiç söz etmemiş. Çünkü aslında bir açıklama değil, algı çalışması yapmak istemiş.

    ‘Hakikati kendisine göre evirip çevirip bir açıklama yazmış’

    Gerçekler belirttiğim şekildedir. Edirne Cumhuriyet Başsavcısı, hakikati kendisine göre evirip çevirip bir açıklama yazmış. Sayın Başsavcı, haksızsınız haksız. Ve sanırım ‘ustalık dönemi’nizde değilsiniz.”

    Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından arada çift cam, iki tarafta demir parmaklıklar olmasına rağmen kızları Delal ve Dilda'nın babaları Selahattin Demirtaş'la birlikte kapalı görüşmesine izin verilmediğini belirtmişti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Başak Demirtaş'ın söz konusu iddiasını yalanlayan bir açıklama yapmıştı.

     

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    Etiketler:
    Edirne Cezaevi, Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş, HDP, Kurban Bayramı
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