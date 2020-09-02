Demirtaş ile çocuklarına hakaret eden AK Partili Akkal: Paylaşımı danışmanım yapmış

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın iki çocuğuyla aynı anda görüşmesinin engellenmesiyle ilgili olarak hakaret içeren paylaşımda bulundu. Tepkiler üzerine önce Twitter'daki mesajını silen Tamer Akkal, "Bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, cezaevinde çocuklarıyla görüşme yapması engellenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ve iki kızına hakaret etti. Akkal, daha sonra yaptığı açıklamada paylaşımı kendisinin değil danışmanının yaptığını öne sürdü.

Başak Demirtaş, dün yaptığı açıklamada Edirne Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın iki çocuğunu birlikte görmesine izin verilmediğini söylemişti. Başak Demirtaş, “Selahattin’in, kızlarımız Delal ile Dılda’yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi” demişti.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Meclis’e İYİ Parti’den giren, seçimin üzerinden 6 ay geçmeden AK Parti’ye geçen Tamer Akkal, Twitter hesabından, “Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize” yazmıştı.

Tepkiler üzerine hakaret mesajını silen Tamer Akkal daha sonra mesajı kendisinin değil bir danışmanının ‘yanlışlıkla’ attığını ileri sürdü:

“Bugün sabahın ilk saatlerinde resmi sosyal medya hesaplarımdan Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşım, şahsım tarafından yapılmamıştır; bir danışman arkadaşımızın hesapları karıştırarak yaptığı bir paylaşımdır.

Aile ve çocuk kavramı, en kutsal değerlerimizdendir. Bu konudaki hassasiyetim bilinmektedir. Milletin vekili makamında olan biri için böyle bir dilin tarafımca kullanılması bir yana, zikredilmesi bile benim dünyama terstir.

Her evladın ideolojilerimizden bağımsız çok değerli ve biricik olduğunu bilen ve evladı olan biri olarak; ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın ırk, dil, din, etnik köken kavramlarından bağımsız çok kıymetli olduğunun bilincinde bir insan olarak, şahsımla ilgisi olmayan paylaşım için çok üzgün olduğumu belirtir, danışman arkadaşımızla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Demirtaş'ın avukatı: Dava açacağız

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman söz konusu hakaret mesajıyla ilgili Tamer Akkal’a dava açacaklarını Twitter’dan şöyle duyurdu:

“Bu zat, insan olamadan milletvekili olmuş bir mahlukat. Aleni bir şekilde hakaret ve tehditte bulunacak kadar cürretkar, yazdıklarını silecek kadar da korkak. Elbette dava açacağız. Lakin insani vasıfları haiz olmadığı için dava ehliyeti olup olmadığından da kuşkuluyuz”

Bu zat, insan olamadan milletvekili olmuş bir mahlukat. Aleni bir şekilde hakaret ve tehditte bulunacak kadar cürretkar, yazdıklarını silecek kadar da korkak.



Elbette dava açacağız. Lakin insani vasıfları haiz olmadığı için dava ehliyeti olup olmadığından da kuşkuluyuz! pic.twitter.com/Or58XfSaSp — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) September 2, 2020

​