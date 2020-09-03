Yakalanan 'IŞİD Türkiye emiri' ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Daha önce 10 defa gözaltına alınmış

Adana'da yakalanan 'IŞİD'in Türkiye emiri' Mahmut Özden'in fırıncılardan IŞİD adına haraç toplamak ve silahlı saldırıya azmettirmek gibi gerekçelerle daha önce 10 defa gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda Adana'da gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece dün tutuklanan 'IŞİD'in Türkiye emiri' Mahmut Özden'in daha önce de birçok kere gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Özden'in, 2015 yılından bu yana Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından 'terör örgütü üyesi olmak, anayasal düzeni ve devleti yıkmak, terör örgütü adına haraç toplamak, bekçilere saldırı hazırlığı' gibi birçok gerekçe nedeniyle 10 kez gözaltına alındığı belirlendi.

İHA'nın haberine göre en son IŞİD adına Suriyeli fırın işletmecilerinden haraç almaktan Temmuz 2019'da tutuklanan Özden, aralıkta ikinci mahkemede Aralık aylarında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kızını geri götüren babayı vurdurdu

Özden, cezaevinden çıktıktan sonra da faaliyetlerine devam etti. 15 Nisan 2020 akşam saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde H.K. isimli şahıs iki bacağından vuruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hastaneye kaldırılan yaralının ifadesini alınca H.K.’yi Mücahit K.’nin vurduğunu, azmettirenin ise Özden olduğunu tespit etti.

Ayrıca H.K. ifadesinde kızını bir süre önce Özden'in bir akrabasıyla evlendirdiğini ancak bunların IŞİD adına faaliyet yürüttüğünü öğrenince kızını eve geri getirdiğini, bu nedenle Özden’nin adam tutarak kendisini vurdurduğunu söyledi. Polis bunun üzerine Mücahit K. ve Özden’i gözaltına aldı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi ancak sevk edildikleri adliyede ikisi de tutuklandı. Özden ve yaralamayı gerçekleştiren zanlı ikinci mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Faaliyetlerine devam etti

Polisin sürekli takibinde olan Özden cezaevinden çıkınca da IŞİD adına faaliyet yürütmeye devam etti. Yapılan çalışmalarda cezaevindeyken bile örgüt ile bağını koparmayıp sevk ve idareyi yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Özden’in 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dolayı iki ayrı olaydan 13 yıl hapis cezası aldığı, cezaların Yargıtay’da ve istinafta olduğu belirlendi.