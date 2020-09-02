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    Soylu: DEAŞ Ayasofya'da eylem planlıyordu

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    Sputnik Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalanan IŞİD yöneticisiyle ilgili olarak "Ayasofya'da eylem yapmayı planlıyordu" dediğini aktardı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesini aktardı.

    IŞİD'in 'Türkiye emirinin' yakalanmasıyla ilgili Soylu'dan bilgi alan Selvi, yakalanan Mahmut Özden’in 'Ayasofya'ya eylem planladığının' tespit edildiğini aktardı. 

    "İçişleri Bakanı ile konuşurken, yeni bilgilere ulaştım" diyen Selvi, "Soylu DEAŞ’ın Ayasofya’ya yönelik eylem hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. 1934 yılından beri müze olarak hizmet veren Ayasofya, 86 yıl sonra 24 Temmuz’da cami olarak ibadete açıldı. Radikal bir terör örgütü olan DEAŞ, müze olduğu zaman Ayasofya’yla ilgilenmezken cami olduktan sonra neden hedef alsın? Sizce de çok ilginç değil mi?" ifadelerini kullandı. 

    20 Ağustos'ta yakalanmış

    Soylu’ya “DEAŞ’ın sözde Türkiye emirine o şahıstan alınan bilgiler üzerinden mi ulaşıldı?” sorusunu yönelten Selvi, şüpheliye daha önce yakalanan IŞİD üyesi Hüseyin Sağır üzerinden ulaşıldığını aktardı. 

    Soylu'nun yakalanan 'Türkiye emiri' ile ilgili Selvi'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde: 

    "Daha önce 18 Ağustos’ta İstanbul’da DEAŞ’lı terörist Hüseyin Sağır, eylem hazırlığı içindeyken Kalaşnikoflu olarak yakalandı. Onun üzerinden gidilerek hem o 25’indeki kişi, hem de 20 Ağustos’ta DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri yakalandı. 20 Ağustos’tan beri elimizde. Sorgulaması gerçekleşti. Sorgulaması gerçekleştikten sonra başta itirafları da söz konusu oldu ama en önemlisi dijital materyalleri ele geçirildi."

    'Dijital materyallerde Türkiye'deki yeni yapılanmaları yer alıyor'

    “Dijital materyallerinde gerek Irak, gerek Suriye’den gelen talimatlar ve Türkiye’deki yeni yapılanmaları yer alıyor. Ayrıca gerek Türkiye’deki hedefler, yani dini hedefler, dernek ve sivil toplum örgütlerine yönelik hedefler ile aynı zamanda siyasi ve devlet adamlarına yönelik önceden belirlenmiş hedefler üzerinde çalışma yaptıkları ortaya çıktı. 10-12 kişilik timler oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi. Kırsalda ve şehirlerde bombaların nasıl kullanılacağı, nerelere gömüleceği gibi birçok çalışma ele geçirildi. Gözaltına aldığımız ve sorgusu devam eden şahıslar var. Birçok ilde DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim.” 

    Öte yandan Selvi, Soylu ile aralarında şu diyaloğun yaşandığını aktardı:

    - Siyasetçileri ve devlet adamlarını Suriye’ye kaçırmayı mı planlamışlar?

    Soylu: “Suriye’ye, evet.”

    - Türk siyasetçi ve devlet adamlarını mı?

    Soylu: “Evet, evet. Doğru.”

    'Hangi istihbarat örgütleri DEAŞ üzerinde etkili olmaya devam ediyor?'

    Soylu ayrıca, yakalanan şüphelinin Ayasofya'ya eylem planı içerisinde bulunduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: 

    “İstanbul’da Ayasofya Camii’ne ve birtakım ekonomik yerlere, aynı zamanda birtakım derneklere yönelik, yani Türkiye’nin içini karıştırabilecek yerlerle ilgili DEAŞ terör örgütü uzun zamandır, neredeyse bir-bir buçuk aydır sürekli olarak kendi içinde bir hazırlık yapıyordu. Emniyet İstihbarat birimlerimiz takip etti. Türkiye’deki birtakım hedefler üzerinde çalıştılar. İlk önce 18 Ağustos tarihinde İstanbul’da Hüseyin Sağır isimli kişiyi eylem hazırlığındayken Kalaşnikoflu olarak ele geçirdiler. Onun üzerinden yürünerek hem o 25’indeki kişi hem de 20 Ağustos’ta Türkiye sözde emiri yakalandı. DEAŞ eğer radikal bir örgütse Ayasofya ile ilgilenmemesi gerekiyor. Bir türbeyle ilgilenebilir. Kendine ait farklı bir bakış açısı olabilir ve hep oldu. Türbelerle ilgili eylemlilik arayışları söz konusu oldu. Ama Ayasofya’yla ilgili iddia ortaya koymalarını, DEAŞ’ın arkasındaki network’ü göstermesi açısından iyi değerlendirmek gerekiyor. Hangi istihbarat örgütleri DEAŞ üzerinde etkili olmaya devam ediyor? Bunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor."

    Etiketler:
    açıklama, Abdulkadir Selvi, Mahmut Özden, Yakalama, Eylem, IŞİD, Süleyman Soylu
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