Erdoğan 'Ayakta yolcu alınmayacak' demişti: İstanbul'da sosyal mesafesiz ve ayakta yolculuk sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamıştı. Ancak, İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamıştı.

Ancak, sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti.

Öte yandan, vatandaşların kullandıkları otobüs veya minibüslerde ise sosyal mesafenin sağlanmadığı görüldü.