Yeni Kovid-19 tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kafe ve restoranlar sıkı şekilde denetlenecek, toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyecek. Esnek mesai yaygın şekilde tatbik edilecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi artıştan derin üzüntü duyuyoruz.

- Mevcut durum kabul edilebilir değil. Vaka artışlarından endişe duyuyoruz.

- Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek. Riskli illerde kapasite sınırlamasına gidilebilecektir. Esnek mesai yaygın şekilde tatbik edilecektir.

- Kafe ve restoranlar çok daha sıkı şekilde denetlenecek.

- Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz.

- Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecek.

- Hükümet olarak marttan sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastaneyle teşhis ve tedavi imkanlarını sürekli genişletiyoruz.

- Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

- Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten koruyabilir.

- Yılın ikinci çeyreğinde beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi bir durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte bir toparlanma yaşayacağımızı gösteriyor

- Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir.

- Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşfik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz.

- Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız.

- (Karadeniz'de doğalgaz keşfi) Gaz kalitesi bakımından dünyadaki sayılı rezervler arasında. İnşallah Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da artıracağız.

- Geçmişte bu ülkeyi sürekli küçümseyen, önemsiz görenler aynı tavrı sürdüremeyeceklerini gördükçe daha da azgınlaştı.

- Türkiye'nin ve bizim son 18 yılımız hem demokrasi hem ekonomide bir yandan geçmişin kayıplarını telafi, diğer yandan geleceğin altyapısını kurma mücadelesiyle geçti.

- Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kıyılarına hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduk. Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık azmimizi perçinliyor.

- Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekarelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulmadık.

- Son günlerde Akdeniz ve Ege'de emrivaki yapmaya çalışanlar, umarım anı geldiğinde bedelini ağır ödemezler. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenleri son askeri tatbikatlarımızı iyi incelemeye çağırıyorum.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/xuMWPJdDGV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 7, 2020

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