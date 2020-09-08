Ankara'da Kovid-19 pozitif sağlık çalışanı sayısı 799'a yükseldi

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara'da koronavirüs taşıyan sağlık çalışanı sayısının 8 Eylül 2020 tarihi itibariyle 799'a yükseldiğini bildirdi.

⚠️ 📢 ⚠️ 08 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 799'a yükseldiği bildirildi ❗️



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📌 #RaporCovid19

📌 #SağlıkÇalışanı

📌 #YaygınTest pic.twitter.com/RjIkH9lTyr — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) September 8, 2020

​ATO Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Kovid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının alanlarına göre dağılımları ise şöyle sıralandı: