Ankara'da Kovid-19 pozitif sağlık çalışanı sayısı 799'a yükseldi

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara'da koronavirüs taşıyan sağlık çalışanı sayısının 8 Eylül 2020 tarihi itibariyle 799'a yükseldiğini bildirdi.
⚠️ 📢 ⚠️ 08 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 799'a yükseldiği bildirildi ❗️— Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) September 8, 2020
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📌 #RaporCovid19
📌 #SağlıkÇalışanı
📌 #YaygınTest pic.twitter.com/RjIkH9lTyr
ATO Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Kovid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının alanlarına göre dağılımları ise şöyle sıralandı:
- Uzman hekim: 131
- Asistan: 71
- Aile hekimi: 30
- Röntgen teknisyeni: 9
- İdari personel: 6
- Fizyoterapist-Diyetisyen: 3
- Hemşire- Ebe: 118
- ATT- Sağlık Memuru: 39
- Güvenlik: 10
- Eczacı: 7
- Diş hekimi: 5
- İşyeri hekimi: 2
- Temizlik işçisi: 99
- Tıbbi sekreter- Sosyal hizmet uzmanı: 47
- Laborant: 10
- Mutfak çalışanı: 7
- Anestezi Teknisyeni: 3
- Mutemet: 1
- Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.
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