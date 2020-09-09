Ozan Güven'i darp ettiği iddia edilen Deniz Bulutsuz'a hapis istemi

Oyuncu Ozan Güven'in kendisini darpla suçlayan eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu soruşturmada uzlaşma sağlanmayınca Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık Bulutsuz'un 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi.