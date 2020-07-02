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    Ozan Güven: Saldırıya ben uğradım

    © Fotoğraf : Twitter
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    Sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığına dair açıklamalarının ardından ünlü oyuncu Ozan Güven'in mahkemeye sunduğu dilekçede evde saldırıya uğradığı ifadeleri yer aldı. Mahkeme, Bulutsuz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

    Darp olayıyla gündeme gelen sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz ile oyuncu Ozan Güven, birbirleri hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Güven'den dayak yediğini söyleyen Bulutsuz, bayıldıktan sonra da şiddetin devam ettiğini öne sürdü. Güven ise Bulutsuz'un saldırısına uğradığını iddia ederek, "Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti" dedi.

    Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre oyuncu Ozan Güven, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle 13 Haziran'da Levent'teki evinde kavga etti. Güven’in kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

    Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven'in şiddeti sürdürdüğünü iddia etti. Dilekçede, "Bulutsuz, Güven’in taşkınlıklarına tepki verince şiddet görmüştür. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştur” denildi.

    Mahkeme, Ozan Güven’in 2 ay süreyle mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 'darp' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla Güven'den şikayetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sundu.

    Ozan Güven de Bulutsuz'dan şikayetçi oldu

    Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

    "Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i 'Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır. Bulutsuz müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur.”

    Güven, şiddet gördüğüne ilişkin fotoğrafları da mahkemeye sundu. Mahkeme, Bulutsuz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

    Etiketler:
    Travma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fotoğraf, İstanbul Aile Mahkemesi, Dayak, Şikayet, Dilekçe, uzaklaştırma, Saldırı, Darp, Şiddet, Ozan Güven, Deniz Bulutsuz
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