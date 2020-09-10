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    Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınında tekrar artış yaşanıyor, Van'da vaka sayısı 2 katına çıktı

    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Türkiye
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    Koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle Van'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor" dedi. Koca, "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde" açıklamasında bulundu.

    Koronavirüsle mücadeleyi yerinde görmek ve acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek amacıyla Van'a giden Sağlık Bakanı Koca, Valilik ziyaretinde, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşerek kentteki son durum hakkında bilgi aldı. 

    Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım, ticaret ve turizmiyle büyüyen Van'ın, buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçlarının da arttığını söyledi. 

    ​Koronavirüs salgınıyla bu gereksinimin daha da fazlalaştığını, adımlarını buna göre attıklarını belirten Koca, tamamlanan yatırımlara rağmen ihtiyaç duyulan yatırımlar ve proje çalışması yapılan sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.

    '6 ilimizde yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük'

    Türkiye genelinde yürütülen koronavirüsle mücadeleye değinen Bakan Koca, şöyle konuştu:

    "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılış göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayıları sabit kalıp düşerken daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Geçen hafta Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. Bu 6 ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük. Bu düşüşler bizleri memnun etmiştir. Ancak, Van için aynı durum ne yazık ki mevcut değil. Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemdeki yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Van'da değil genel olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Valilerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz."

    '65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6'

    Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluğun yaşandığını, yaptıkları hızlı müdahalelerle durumu kontrol etme çabası içinde olduklarını aktaran Koca, sağlık kuruluşlarında bu anlamda bir sorunun olmadığını,  80 olan filyasyon ekibi sayısını 128'e çıkardıklarını ifade etti.

    Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdüklerini bunu daha da aşağıya düşürmek ve günübirlik filyasyon yapmak istediklerini dile getiren Bakan Koca, şöyle devam etti:

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    "Her zaman altını çiziyorum. Temaslıları ne kadar erken tecrit edersek, salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir. Bu gücümüzü Van'da da yoğun olarak sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini görmeyi umuyoruz. Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van ilimizde 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4.2. Oysa ne yazık ki 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü nüfusa göre 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz."

    Van'da yoğun bakım hastalarının çoğunun 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu ifade eden Koca, "Yaşlılarımızın yani büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli, nüfusa oranla 4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi bu anlamda ciddi bir risk oluşturmakta. Gençlerimizin büyüklerle teması belirtisiz geçirdikleri için önlemek son derece önemli. Pozitifle temaslı olan kişilerin izolasyonunu da hassasiyetle yapmamız gerektiği anlaşılıyor" diye konuştu.

    'Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor'

    Bakan Koca, temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının koronavirüsle mücadeledeki önemine bir kez daha değinerek, "Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde maalesef bu tabloları görüyoruz. Bu nedenle Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimizi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

    Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için kente geldiklerini dile getiren Koca, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'nin il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yaparak 4 ildeki güncel durumu ve ihtiyaçları detaylıca değerlendireceklerini kaydetti.

    Daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Bakan Koca, burada tedavisi süren bazı hastaları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. 

    Etiketler:
    Filyasyon, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Van, Salgın, Koronavirüs, Türkiye, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı
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