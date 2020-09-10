Çavuşoğlu: Yunanistan diyaloğa hazır değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin "Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Almanya diplomasiye bir şans vermemizi istedi. Diyaloğa hazır olmadıklarını gösterdiler" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne hitap etti.

#Canlı 📡



Sayın Bakanımızın #AvrupaParlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne Hitabı 🇹🇷🇪🇺

(videokonferans)#Live 📡



Address of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to the #EuropeanParliament Foreign Relations Committee 🇹🇷🇪🇺

(video conference)https://t.co/q5DcqsbjCH — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 10, 2020

​ Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

-2018 yılına geldiğimiz zaman bizim bölgedeki faaliyetlerimiz başladı ilk sondaj çalışmamız.

-Bu Rum yönetiminin yaptığı sondajdan 7 yıl sonra gerçekleşmiştir.

-Biz Libya'nın resmi hükümetiyle anlaşma yaptık.

-Türkiye ve Yunan liderlerinin politika danışmanları da birçok toplantı yaptılar. Ve neticede biz askeriyelerimiz ordularımız arasında güven artırıcı önlemler alabilmek adına da bir karar aldık.

-Ve ortak bir beyanat da verecektik 7 Ağustos'ta. Ama bundan kısa bir süre önce maalesef Yunanistan Mısır ile yapılan anlaşmayı onayladı ve bizimle bir anlaşmaya girme konusunda bir adım attı. Dolayısıyla Yunanistan Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır değildir.

-Ben Malta'daydım, 18 Mart'ta göçle alakalı bir deklerasyon da yapmıştık orada. Sayın Merkel'in danışmanları da oradaydı. Bunları öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradılar. Yunanistan güvenilirliğini kaybettikten sonra biz çalışmalarımıza başladık.

-Batı Trakya'daki Türk azınlığı da taciz etmeye başladılar. Bu insanlar masum insanlar.

-Biz Almanya'nın arabuluculuk faaliyetlerini destekledik. Ben de Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmeyi kabul ettim. Ama Yunan tarafı reddetti.

-3 Eylül'de NATO Genel sekreterinin yaptığı açıklamaya olumlu yanıt verdik. Ama Yunanistan baştan evet dedi ama sayın genel sekreter bunu açıkladıktan sonra hayır dediler.

-Biz önkoşul olmadan diyaloğa hazırız. Yunanistan inat ediyorsa, biz de o zaman kendi önkoşullarımızda ısrar ediyoruz.

-Kıymetli Avrupa Parlamentosu üyeleri ve kıymetli dostlarım; Türkiye'nin pozisyonu uluslararası hukuka uygundur.

-Ülkelerin deniz yetki alanlarıyla da kesinlikle bir anlaşma yapılması gerekmektedir.

-Ve Yunan adalarına bu orta hattın yanlış tarafında kalan, bizim tarafımızda kalan adalara bu noktada ekonomik münhasır alan izni verilmemelidir.