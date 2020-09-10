Çavuşoğlu: Yunanistan diyaloğa hazır değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne hitap etti.
#Canlı 📡— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 10, 2020
Sayın Bakanımızın #AvrupaParlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne Hitabı 🇹🇷🇪🇺
(videokonferans)#Live 📡
Address of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to the #EuropeanParliament Foreign Relations Committee 🇹🇷🇪🇺
(video conference)https://t.co/q5DcqsbjCH
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:
-2018 yılına geldiğimiz zaman bizim bölgedeki faaliyetlerimiz başladı ilk sondaj çalışmamız.
-Bu Rum yönetiminin yaptığı sondajdan 7 yıl sonra gerçekleşmiştir.
-Biz Libya'nın resmi hükümetiyle anlaşma yaptık.
-Türkiye ve Yunan liderlerinin politika danışmanları da birçok toplantı yaptılar. Ve neticede biz askeriyelerimiz ordularımız arasında güven artırıcı önlemler alabilmek adına da bir karar aldık.
-Ve ortak bir beyanat da verecektik 7 Ağustos'ta. Ama bundan kısa bir süre önce maalesef Yunanistan Mısır ile yapılan anlaşmayı onayladı ve bizimle bir anlaşmaya girme konusunda bir adım attı. Dolayısıyla Yunanistan Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır değildir.
-Ben Malta'daydım, 18 Mart'ta göçle alakalı bir deklerasyon da yapmıştık orada. Sayın Merkel'in danışmanları da oradaydı. Bunları öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradılar. Yunanistan güvenilirliğini kaybettikten sonra biz çalışmalarımıza başladık.
-Batı Trakya'daki Türk azınlığı da taciz etmeye başladılar. Bu insanlar masum insanlar.
-Biz Almanya'nın arabuluculuk faaliyetlerini destekledik. Ben de Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmeyi kabul ettim. Ama Yunan tarafı reddetti.
-3 Eylül'de NATO Genel sekreterinin yaptığı açıklamaya olumlu yanıt verdik. Ama Yunanistan baştan evet dedi ama sayın genel sekreter bunu açıkladıktan sonra hayır dediler.
-Biz önkoşul olmadan diyaloğa hazırız. Yunanistan inat ediyorsa, biz de o zaman kendi önkoşullarımızda ısrar ediyoruz.
-Kıymetli Avrupa Parlamentosu üyeleri ve kıymetli dostlarım; Türkiye'nin pozisyonu uluslararası hukuka uygundur.
-Ülkelerin deniz yetki alanlarıyla da kesinlikle bir anlaşma yapılması gerekmektedir.
-Ve Yunan adalarına bu orta hattın yanlış tarafında kalan, bizim tarafımızda kalan adalara bu noktada ekonomik münhasır alan izni verilmemelidir.
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