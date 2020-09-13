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    Hakkında soruşturma açtığı mübaşirin silahlı saldırısına uğrayan savcıyı saati kurtardı

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    Giresun'un Tirebolu ilçesinde soruşturma açtığı mübaşirin silahlı saldırısına uğrayan savcı Yunus Emre Ersoy'u mucizenin kurtardığı ortaya çıktı. Kurşun savcının kolundaki saate denk geldi. Karışıklıktan faydalanıp kaçan savcı, yolunu kestiği bir otomobile binip ölümden kurtuldu.

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Tirebolu Adliyesi’nde 7 yıldır görev yapan mübaşir Mustafa Koca, engelli kadrosunda görevli R.B. adına kredi çekti.

    Vadesi gelmesine rağmen borcu ödemeyen Koca, R.B.’nin kredi kartını da geri vermedi. R.B. adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy’a durumu anlattı. R.B.’nin şikayeti üzerine Ersoy soruşturma başlattı.

    Polisler ifadeye çağırmak için o sırada izinde olan mübaşir Koca’nın evine gitti. Duruma çok sinirlenen Koca silahını alarak adliyeye geldi. Savcı Ersoy’a ateş etti. Kurşun önce savcının bileğindeki saati parçaladı.

    'Psikolojik sorunlarım var' diyen Koca tutuklandı

    Savcı o anı ‘Bileğimden kanlar fışkırınca vurulduğumu anladım’ diye anlattı. O sırada sesleri duyan yazı işleri müdürü odaya girince saldırgan panikledi, Ersoy da bileği kanlar içinde kaçmaya başladı. Adliyeden çıktığında Koca da peşindeydi. Bu sırada ön kapıda nöbet bekleyen adliye polisi silah seslerinin geldiği kata koştu. Ama savcı ve mübaşir diğer yöndeki protokol çıkışına gidince karşılaşmadılar.

    Adliyeden çıkan yaralı savcı yoldan geçen bir aracı durdurdu. "Ben savcıyım, beni öldürecekler” diyerek araca bindi ve hastaneye götürüldü. Caddede onu arayan Koca ise polisler tarafından yakalandı. ‘Psikolojik sorunlarım var’ diyen Koca tutuklandı. Soruşturma halen devam ediyor.

    Savcı Ersoy ‘mağdur-müşteki’ sıfatıyla verdiği ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

    'Bileğimden kanlar fışkırınca vurulduğumu anladım'

    "Öğleden sonra odamda otururken kapım çalınmadan açıldı, içeriye Mustafa Koca girdi.  Neden kapıyı çalmadığını sordum. ‘Çaldım, çaldım merak etme’ dedi. Silahı başıma doğrulttu. ‘Geç lan karşıma, öldüreceğim seni’ diyerek küfretti. Ben de ‘Mustafa ne yapıyorsun!’ diyerek kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Üzerime doğru geldi, silahın kabzasıyla yüzüme ve kafama vurmaya başladı. Kendimi korumak için ellerimi kafama götürdüm. Bana vurmaya devam ediyordu. Tekrar makam koltuğuma oturdu. Bana ‘Karşıma geç!’ diye bağırıyordu. Ateş edeceğini düşündüğüm için ellerim başımın üzerindeydi, kafamı korumaya çalıştım. Bana bir el ateş etti. Bileğimden kanlar fışkırınca vurulduğumu anladım. O esnada müdire H. hanım bağırarak içeri girdi ve çığlık atmaya başladı. Arkamdan ateş edebileceğini düşündüğüm için kaçamamıştım. Müdire H.’nin kapıyı açmasını fırsat bilerek bileğimden kanlar akar halde odamdan hızla çıktım ve koşarak merdivenlere yöneldim. İki kat aşağı indim. Adliyenin çıkış kapısına geldim. Kaçarken arkama baktığımda Mustafa’nın beni takip ettiğini gördüm. Daha çok korkarak adliyenin yanındaki camiye doğru koşmaya başladım. Camiye girmeyi düşündüm. Ama beni orada sıkıştırıp öldürebilir diye ara yoldan benzinliğe doğru koşmaya başladım. O sırada bir araç geliyordu. Önüne atlayıp durdurdum. ‘Ben savcıyım, yaralandım, beni öldürecekler, lütfen beni hastaneye götürün’ dedim. Beni arabaya aldılar. Arkadaki kadın bileğime tampon yaptı, hastaneye götürdüler. Eğer kaçamamış olsaydım, beni kesinlikle öldürmüş olacaktı."

    'Emniyete gidip ifade verdikten sonra kafama sıkacaktım'

    Psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia eden mübaşir Koca ise ifadesinde olayı şöyle anlattı:

    "R.B. benim yakın arkadaşım. Benim için kredi çekti. Toplam 10 bin lira borcum var. Aylık 250 lira şeklinde ödemekteyim. Böyle bir olaydan dolayı polislerin kapıya gelmesi beni rencide etti. Silahımı belime taktım. Eşime veda edip kendimi öldürmek için evden çıktım. Emniyete gidip ifade verdikten sonra kafama sıkacaktım. Sonra aklıma bir senaryo geldi. Savcı Bey, benim idari amirim. Ona gidip durumu anlatayım, onun yanında kafama sıkayım diye düşündüm. Personel kartımı okutarak adliyeye girdim. Doğrudan odasına gittim. Belimden silahı çıkardım. Katibin dışarı çıkmasını istedim. Savcı Bey silaha yakındı. Silahı diğer tarafa almak için indirirken kabzası gözüne geldi. Benimle sürtüşünce şoka girdim. Savcıya oturacağı yeri göstermeye çalışıyordum. Elimdeki silaha sarıldı, benimle silah arasında kaldı. Arbede de silah patladı. Polis ekibi direnmeden teslim oldum. Savcıyı vurma niyetim yoktu.”
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