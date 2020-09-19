AK Partili Kandemir: Bizim en büyük talihsizliğimiz, ana muhalefet partimiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Çorum'un Oğuzlar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, muhalefeti eleştirdi. Bu topraklara ayakları basmayanlar, yüzü başka yere bakarak hiza alanlar ve gözleri başka yerde olanların en büyük talihsizlikleri olduğunu dile getiren Kandemir, şunları söyledi:

‘2023’te bunun farklı varyasyonlarını yaşayacağımızı görüyoruz’

“Karadeniz’de doğalgaz bulduk, bu memleketin malı. Bununla gurur duyun. Teşkilatlarımız 2023’e çok iyi hazırlanmalı. Dün hasım olanlar bir anda hısım oldu. Hangi ara bir araya geldiniz, hangi zeminde buluştunuz? 2023’te bunun farklı varyasyonlarını yaşayacağımızı görüyoruz. Eğer yürüdüğünüz yollar konforlu ise kaybolmuşsunuz demektir. Türkiye'ye ‘şu yoldan yürüyeceksin’ denilen ülke değil artık. Biz istikametimizi milletten alır, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu kuşkusuz bir zorluğu beraberinde getiriyor ama biz Müslümanlar zorluğa talibiz.”

‘Yüreğimizde herhangi bir korku var mı?’

Kandemir, “Şimdi o sesi vızıltı gibi gelen, ama bundan 20 yıl önce konuşsa acaba ekonomi alt üst olur mu diye düşüneceğimiz dünya liderleri şimdi konuşuyorlar. Umurumuzda oluyor mu? Ciddiye alıyor muyuz? Var mı sokakta ciddiye alan vatandaşımız? Yüreğimizde herhangi bir korku var mı? Eyvallah yok. İşte onlar bir hazırlık yapmışlardı. Hatırlayın teröristler büyük büyük sığınaklar yapmış, yer altında birilerinin desteğiyle kendilerine tahkimatlar yapmıştı. O gün Cumhurbaşkanımız şanlı ordumuza “yürüyün” dediğinde ana muhalefetin temsilcileri “Suriye bataklığında ne işimiz var” demişlerdi. Bazı devletler “saplanıp kalırlar oralara” diye avuçlarını ovuşturmuşlardı. Ama kahraman ordumuz oraya girdi ve bu çapulcu sürüsünü derdest etti. Onların 50 yıllık hayalini adeta buruşturdu ve çöpe attı” ifadelerini kullandı.

‘Şu anda dünyanın en tecrübeli siyasi lideri.’

“15 Temmuz’da işgale gelenlere de e-muhtıra da irademizi çalmaya kalkanlara da 28 Şubat’ta bize ödettikleri bedellere de vakti ve zamanı geldiğinde bu milletin irfanıyla gerekli cevabı verdik” diyen Kandemir, “İçeride ve dışarıda her türlü tehdide rağmen, her türlü bize parmak sallamalara rağmen evelallah diz çökmedik. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var. Şu anda dünyanın en tecrübeli siyasi lideri. Gurur duyacağız. Cumhurbaşkanımızım cesareti ve feraseti olmasaydı. Kamuoyuna yansıyan meseleler dışında pek çok işte biz maalesef çok büyük bedeller öderdik” şeklinde konuştu.

Kongreye AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve partililer katıldı.