Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Yunanistan'daki bir gazetenin Erdoğan'la ilgili manşetini eleştirdi, "Bu bir provokasyondur" dedi. Kalın, Fransa lideri Macron'un Türkçe tweet atmasını da yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki manşetine tepki gösterdi. Kalın, "Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur" dedi.

'Macron'un Türkçe tweet atması sempatik bir adım'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkçe tweet atmasına da değinen Kalın, "Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor" ifadelerini kullandı.

Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020

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