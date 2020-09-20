‘Bodrum’da helikopterli tatil ve Sheraton düğünü’ ile tartışılan Ankara Başsavcısı nikahtan sonra Erdoğan'ı ziyaret etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile eşi Ayça Dursun, nikâhtan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan, çifte düğün hediyelerini verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Bodrum’da bir gecelik konaklama bedeli 9 bin lira olan otelde birlikte tatil yaptığı nişanlısı Ayça Dursun’la, Ankara Sheraton’da yapılan düğünle dün evlendi.

Sheraton Otel'de düzenlenen nikâh töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer almazken, çiftin nikâh şahitleri Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

Pusula'nın haberine göre; Kocaman ve Dursun çiftinin nikâhtan sonraki adresi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Erdoğan, Kocaman ve eşi İnşaat Mühendisi Ayça Dursunu aile büyüklerini kabul etti. Geline düğün hediyesi veren Erdoğan, ardından gelin ve damat yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiftin ziyareti, Kocaman'ın memleketi olan Zonguldak'ın yerel internet sitelerinde haber oldu.